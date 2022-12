Federico Pellegrino guida la spedizione dell’Italia che scenderà in pista a Lillehammer nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci di fondo. L’azzurro, forte del primo podio in carriera a livello distance in quel di Ruka, vuole smorzare gli entusiasmi: “La 10 km in pattinato di venerdì sarà già un bel test, ma sarei contento di rimanere coi migliori nei venti – spiega Pellegrino – Il podio di Ruka è arrivato in condizioni particolari, comunque venderò cara la pelle per rimanere con tutti i migliori. Poi invece sabato nella sprint a tecnica libera cercherò riscatto, visto che l’anno scorso sono uscito addirittura ai quarti di finale. Il weekend si chiuderà con la 20 km mass start, altra gara dove cercherò di rimanere fino alla fine con i migliori.”

Pellegrino, unico italiano nella storia a vincere in quel di Lillehammer nel 2018, guiderà una squadra che vedrà in pista anche Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura e Davide Graz fra gli uomini e Caterina Ganz e Anna Comarella fra le donne.