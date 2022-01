Sci alpino, gigante femminile Kranjska Gora 2022: podio Bassino, Hector regina delle porte larghe

by Sofia Cioli

Sara Hector è la nuova regina delle porte larghe. La svedese ha dominato il gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino, con due manche impressionanti chiuse in 2:15.79. Secondo posto per una perfetta Tessa Worley, che senza errori è arrivata al traguardo con un ritardo di +0.96 dalla vetta, seguita da una grandissima Marta Bassino che si porta a casa l’undicesimo podio stagionale azzurro. Qualche problema nella parte iniziale della seconda manche con una piccola sbavatura, ma la lombarda è stata autrice di una grande prova che gli ha permesso di agganciare l’ultimo gradino del podio. Sfiora la terza posizione Valerie Grenier, lontana sette centesimi, seguita da una Lara Gut-Behrami in grande ripresa dopo una prima manche deludente con ben dodici posizioni recuperate. Deludono le altre due big, con Mikaela Shiffrin settima ma con un grande recupero nella seconda manche e Petra Vlhova addirittura quindicesima. Peggiora notevolmente Elena Curtoni con un grave errore poco dopo la partenza, dove si è praticamente sdraiata recuperando miracolosamente, che gli ha fatto perdere ben sette posizioni.

CLASSIFICA GIGANTE FEMMINILE KRANJSKA GORA 2022

HECTOR Sara (SWE) 2:15.79 WORLEY Tessa (FRA) +0.96 BASSINO Marta (ITA) +1.32 GRENIER Valerie (CAN) +1.39 GUT-BEHRAMI Lara (SUI) +1.92 GASIENICA-DANIEL Maryna (POL) +1.96 SHIFFRIN Mikaela (USA) +2.05 ROBNIK Tina (SLO) +2.06 HROVAT Meta (SLO) +2.13 GISIN Michelle (SUI) +2.29

26. CURTONI Elena (ITA) +1.55