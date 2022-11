Gigante Killington femminile 2022, risultati e classifica prima manche: guida Hector, Bassino quinta e Brignone tredicesima

Sarah Hector guida il gigante di Killington dopo la prima manche, con il crono di 52.49. Alle sue spalle Ranghild Mowinckel e Lara Gut-Behrami. Bene Marta Bassino, che chiude in quinta posizione in 52.88 con 59 centesimi di ritardo dalla testa. Queste le sue parole a fine gara: “Sono abbastanza felice della prima manche. C’era tanta curva, si rischiava di andare fuori linea e bisognava avere la pazienza di andare tanto in fuori e deformare lo sci perchè non c’era velocità. La pista è stupenda, mi concentro per la seconda manche”. Qualche difficoltà in più invece per Federica Brignone, che chiude in 53.88, con 1.59 di ritardo dalla testa, in tredicesima posizione.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1.HECTOR Sara USA 52.29

2.MOWINCKEL Ranghild NOR 52.67 (+0.38)

3.GUT-BEHRAMI Lara SUI 52.72 (+0.43)

4.VLHOVA Petra SVK 52.75 (+0.46)

5.BASSINO Marta ITA 52.88 (+0.59)

6.LIENSBERGER Katharina AUT 53.23 (0.94)

7.WORLEY Tessa FRA 53.48 (+1.19)

8.HAASER Ricarda AUT 53.49 (+1.20)

9.BUCIK Ana SLO 53.53 (+1.23)

10.SHIFFRIN Mikaela USA 53.65 (+1.36)

13.BRIGNONE Federica ITA 53.88 (+1.59)

29.MELESI Roberta ITA 54.91 (+2.62)

ELIMINATA:

44.PICHLER Karoline ITA 55.90 (+3.61)