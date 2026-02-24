Federica Brignone riparte da Soldeu: obiettivo Finali di Lillehammer dopo l’impresa olimpica

Doppio oro a Milano-Cortina 2026 dieci mesi dopo l’infortunio: la valdostana torna in Coppa del Mondo e punta alla qualificazione per l’atto conclusivo del circuito.

Dopo aver scritto una delle pagine più sorprendenti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, Federica Brignone è pronta a rimettersi in gioco nel circuito di Coppa del Mondo. La campionessa valdostana, protagonista assoluta con due medaglie d’oro conquistate a dieci mesi dal grave infortunio rimediato ai Campionati Italiani in Val di Fassa, sarà al via della tappa di Soldeu, in Andorra.

Un rientro che conferma la volontà della “Tigre di La Salle” di chiudere la stagione in pista, con un obiettivo chiaro: provare a qualificarsi per le Finali di Lillehammer.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dall’infortunio ai due ori olimpici

Il percorso di Brignone è stato straordinario. Dopo il ko del 25 ottobre contro l’Inter – in ambito calcistico – l’infortunio sciistico del 3 aprile ai Campionati Italiani in Val di Fassa aveva imposto uno stop lungo e un intervento chirurgico ad Anversa il 29 ottobre. La sciatrice aveva disputato soltanto un paio di gare di Coppa del Mondo a gennaio prima dell’appuntamento olimpico.

Poi i segnali incoraggianti nei training sull’Olympia delle Tofane, il decimo posto in discesa libera e quindi le imprese in superG e in gigante, culminate con due medaglie d’oro contro ogni pronostico.

Archiviata la rassegna a cinque cerchi, Brignone ha scelto di non fermarsi. Dopo un doppio controllo medico al JMedical di Torino, il centro in cui ha costruito il recupero, è arrivato il via libera per il ritorno in pista.

Il programma di Soldeu

La quartultima tappa della Coppa del Mondo femminile si disputa a Soldeu. Il calendario prevede:

prove di discesa mercoledì 25 e giovedì 26 alle ore 11

discesa venerdì alle ore 11

due superG sabato e domenica alle ore 10:15

Oltre a Federica Brignone, saranno presenti Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Sara Allemand, Asja Zenere, Sara Thaler e Nicol e Nadia Delago.

Per Brignone il nodo resta la gestione dei salti e delle ondulazioni che sollecitano la gamba operata, già messa alla prova ai Giochi. Anche in caso di rinuncia alla discesa, le prove serviranno come preparazione per i superG, disciplina in cui arriva da campionessa olimpica.

La corsa alle Finali di Lillehammer

La stagione non si esaurisce in Andorra. Dopo Soldeu, il programma prevede la Val di Fassa (6-8 marzo) con due discese e un superG, quindi il gigante di Are il 14 marzo. Le Finali di Coppa del Mondo sono in programma a Lillehammer dal 21 al 25 marzo.

Per accedere all’ultimo atto del circuito occorre rientrare tra le migliori 25 nelle classifiche di specialità. Al momento la 35enne valdostana non è qualificata in nessuna disciplina.

In gigante occupa il 32° posto con 40 punti, a 29 lunghezze dalla 25ª posizione attualmente della svizzera Sue Piller, con una sola gara utile prima delle Finali. In discesa e superG il calendario offre invece tre opportunità per recuperare terreno: al 25° posto si trovano la statunitense Wright con 37 punti in discesa e l’americana Bocock con 29 in superG. Brignone ha finora raccolto 40 punti in gigante e 13 in superG grazie al 6° posto di Plan de Corones e al 18° di Crans Montana.

Un tentativo difficile ma non impossibile, considerando lo stato di forma mostrato ai Giochi.

Feeling con la pista andorrana

La pista Àliga di Soldeu non è nuova a Brignone: nel 2012 fu tredicesima in gigante, poi terza e seconda in superG nel 2019 e 2023, oltre al successo del 2016, primo in carriera nella velocità. Il tracciato si sviluppa per 2700 metri con una pendenza massima del 56% e un dislivello di 751 metri, raggiungendo velocità intorno ai 120 km/h.

Con neve annunciata in condizioni ideali, si rinnova anche la sfida interna con Sofia Goggia, simbolo di una nuova “Valanga Rosa” che ha riportato lo sci alpino italiano ai vertici.