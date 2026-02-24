Spurs, nona vittoria di fila contro Detroit. Kings spezzano il digiuno, Rockets ok su Utah

San Antonio batte la capolista dell’Est e consolida il secondo posto a Ovest. Sacramento interrompe 16 ko consecutivi, Houston travolge i Jazz.

Notte ricca di spunti in NBA, con San Antonio che allunga la propria striscia positiva superando la capolista della Eastern Conference, mentre Sacramento mette fine a una serie negativa da record. Successo largo anche per Houston contro Utah.

Spurs, colpo contro Detroit: è la nona di fila

I San Antonio Spurs proseguono la corsa e centrano la nona vittoria consecutiva battendo i Detroit Pistons per 114-103. La squadra guidata da Mitch Johnson consolida così il secondo posto nella Western Conference alle spalle degli Oklahoma City Thunder, mentre si interrompe a cinque la serie di successi consecutivi di Detroit, che resta comunque al comando a Est.

Sugli scudi Victor Wembanyama, autore di 21 punti e 17 rimbalzi, e Devin Vassell, top scorer con 28 punti frutto di un ottimo 10/14 al tiro. Per i Pistons si distingue Jalen Duren con 25 punti, mentre Cade Cunningham chiude con una doppia doppia da 16 punti e 10 assist, ma paga un 5/26 dal campo.

Kings, fine dell’incubo: Memphis ko

Dopo oltre un mese senza vittorie e 16 sconfitte consecutive, i Sacramento Kings tornano al successo superando i Memphis Grizzlies per 123-114. Una striscia negativa che rappresentava la più lunga nella storia NBA.

Russell Westbrook guida la riscossa con 25 punti, affiancato da Precious Achiuwa, autore di 22 punti e 12 rimbalzi. In doppia cifra anche DeMar DeRozan e Daeqwon Plowden, entrambi a quota 19.

Per Memphis serata difficile al tiro, ma si mette in evidenza il giovane Javon Small con 21 punti in 25 minuti.

Houston domina Utah: show di Smith Jr.

Vittoria netta per gli Houston Rockets, che regolano gli Utah Jazz per 125-105. Protagonista Jabari Smith Jr., autore di 31 punti e 9 rimbalzi.

Buona prova anche per Kevin Durant, che firma una doppia doppia da 18 punti e 12 assist, mentre Amen Thompson contribuisce con 20 punti.