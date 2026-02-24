Festival di Sanremo: tre campionesse olimpiche sul palco

Il Festival di Sanremo comincerà oggi. La rassegna sanremese amplierà ancora una volta i propri confini scegliendo di abbracciare lo sport. Questo trasformerà la serata di mercoledì in un grande momento di celebrazione collettiva.

San Remo, sul palco Fontana, Lollobrigida, Vittozzi

Sul palco del Teatro Ariston saliranno tre protagoniste assolute delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi.

L’annuncio, arrivato in conferenza stampa nella “Città dei Fiori”, non è soltanto una scelta simbolica, ma un riconoscimento concreto ai risultati straordinari ottenuti dall’Italia ai Giochi. La spedizione azzurra ha infatti chiuso la rassegna a Cinque Cerchi con un bottino record di 30 medaglie, di cui 10 d’oro: il miglior risultato di sempre nella storia olimpica invernale del nostro Paese.

Le tre atlete ovviamente hanno tre storie diverse, ma sono unite da un comune fattore: capacità di riscrivere i confini dello sport italiano.

Fontana ha consolidato il proprio status di leggenda olimpica raggiungendo quota 14 podi complessivi, diventando l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi. Un percorso fatto di costanza, talento e longevità agonistica, che l’ha resa un punto di riferimento internazionale nello short track.

Vittozzi, dal canto suo, ha firmato un’impresa storica nel biathlon, conquistando un successo che mancava nella tradizione azzurra e portando l’Italia su un gradino mai raggiunto prima in questa disciplina. Una vittoria costruita con precisione, sangue freddo e una crescita tecnica costante negli ultimi anni.

Lollobrigida ha invece impressionato nello speed skating, centrando una straordinaria doppietta d’oro nei 3000 e 5000 metri. Un risultato dal valore ancora più significativo perché arrivato dopo la maternità, dimostrando che determinazione e organizzazione possono abbattere anche i pregiudizi più radicati.

San Remo, anche le paraolimpiadi in rassegna

Accanto alle campionesse olimpiche, Sanremo darà spazio anche al mondo paralimpico, rafforzando il messaggio di inclusione e rappresentanza. Saranno presenti lo sciatore alpino ipovedente Giacomo Bertagnolli, insieme alla sua guida Andrea Ravelli, e la campionessa di curling in carrozzina Giuliana Turra.

Un segnale forte in vista delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, in programma dal 6 al 15 marzo.

