Scherma, Europei Tbilisi 2026: oggi le gare Under 20, il programma e gli azzurri

A Tbilisi si apre una nuova fase dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026. Dopo una prima metà dedicata agli Under 17, chiusa dall’Italia con un bottino di 10 medaglie complessive, oggi il testimone passa ufficialmente agli Under 20. Si entra nel vivo della categoria Giovani con tre gare individuali che daranno il via a quattro giorni intensissimi di competizioni.

Europei Tbilisi 2026: il programma di oggi martedì 24 febbraio

La giornata odierna, martedì 24 febbraio, è interamente dedicata alle prove individuali di Under 20 di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile. Si parte, con orari italiani, con un calendario serrato che culminerà nel pomeriggio con semifinali e finali.

Alle ore 06:00 scatta la spada maschile Giovani. In pedana per l’Italia Riccardo Cedrone, Luca Iogna Prat, Ettore Leporati e Cristiano Sena. Un quartetto chiamato a raccogliere l’eredità positiva lasciata dai Cadetti, che nella stessa arma hanno dimostrato solidità sia a livello individuale che a squadre. La formula prevede gironi eliminatori al mattino e tabellone diretto a seguire, in un crescendo di tensione che porterà alle sfide decisive.

Alle 08:00 sarà la volta del fioretto femminile Giovani. A difendere i colori azzurri ci saranno Greta Collini, Ludovica Franzoni, Letizia Gabola e Sofia Giordani. Il fioretto è storicamente una delle punte di diamante del movimento italiano e anche oggi l’obiettivo dichiarato è arrivare fino in fondo. Le atlete dovranno gestire con lucidità l’assalto dopo assalto, perché nella fase a eliminazione diretta non c’è margine di errore.

Chiude il programma mattutino la sciabola femminile Giovani, al via dalle ore 10:00. In pedana Flavia Astolfi, Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci, quest’ultima reduce da un europeo Cadetti di alto livello. La sciabola è l’arma più esplosiva, dove ritmo e aggressività fanno la differenza: serviranno concentrazione e sangue freddo nei momenti chiave.

Dalle 14:40 spazio alle semifinali e alle finali delle tre competizioni, in un pomeriggio che assegnerà i primi titoli continentali Under 20. Alle 16:15 è prevista la cerimonia di premiazione.

Europei U20: domani altre gare individuali, giovedì le squadre

Il programma proseguirà domani con le altre tre gare individuali (spada femminile, fioretto maschile e sciabola maschile), mentre giovedì e venerdì saranno dedicati alle prove a squadre.

Dopo l’ottimo avvio dei Cadetti, l’obiettivo resta quello di trasformare il potenziale dei Giovani in medaglie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it