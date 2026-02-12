5 Cerchi. 5 curiosità su Federica Brignone

Brignone forza 4: la tigre dello sci italiano ha conquistato un magnifico oro nel Super G a Milano-Cortina ’26

“Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere, o la va o la spacca mi sono detta. Campionessa olimpica? Mai nella vita me lo sarei aspettata, è qualcosa di speciale. Ce l’ho fatta perché non mi mancava, sapevo che era qualcosa di più, ero tranquilla, mi valutavo outsider, sapevo di aver già fatto tanto” .

Nel suo palmares ci sono 4 medaglie olimpiche, è stata la prima sciatrice a calcare il palco del festival di San Remo: avete capito, parliamo della Tigre Federica Brignone, la sciatrice che ha riscritto la storia dello sport italiano.

Ecco 5 curiosità che forse non sapevate su di lei.

1. Federica ha rivelato da tempo che parte del suo mental coaching è costituito dall’uso dell’ipnosi. “Nelle mie sedute entro in trance e tramite delle allegorie l’inconscio fa dei lavori pazzeschi che non sono spiegabili in due parole”. L’equilibrio mentale fa la differenza tra essere prima o trentesima”.

2. Tutti sappiamo che il soprannome di Federica Brignone è Tigre. Ce l’ha sul casco e ce l’ha anche sui guanti da sci, a simboleggiare la sua capacità di lottare e combattere. Molti però non sanno, che il suo primo soprannome era “Gabbianella”, per il suo modo di sciare sempre con le braccia larghe.

