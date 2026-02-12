5 Cerchi. 5 curiosità su Federica Brignone

Brignone forza 4: la tigre dello sci italiano ha conquistato un magnifico oro nel Super G a Milano-Cortina ’26
“Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere, o la va o la spacca mi sono detta. Campionessa olimpica? Mai nella vita me lo sarei aspettata, è qualcosa di speciale. Ce l’ho fatta perché non mi mancava, sapevo che era qualcosa di più, ero tranquilla, mi valutavo outsider, sapevo di aver già fatto tanto”.
Nel suo palmares ci sono 4 medaglie olimpiche, è stata la prima sciatrice a calcare il palco del festival di San Remo: avete capito, parliamo della Tigre Federica Brignone, la sciatrice che ha riscritto la storia dello sport italiano.
Ecco 5 curiosità che forse non sapevate su di lei.
1. Federica ha rivelato da tempo che parte del suo mental coaching è costituito dall’uso dell’ipnosi. “Nelle mie sedute entro in trance e tramite delle allegorie l’inconscio fa dei lavori pazzeschi che non sono spiegabili in due parole”. L’equilibrio mentale fa la differenza tra essere prima o trentesima”.
2. Tutti sappiamo che il soprannome di Federica Brignone è Tigre. Ce l’ha sul casco e ce l’ha anche sui guanti da sci, a simboleggiare la sua capacità di lottare e combattere. Molti però non sanno, che il suo primo soprannome era “Gabbianella”, per il suo modo di sciare sempre con le braccia larghe.
