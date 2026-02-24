Sci, Lindsey Vonn dopo l’incidente: “Ho rischiato l’amputazione”

Dopo due settimane in ospedale, tra Italia e Stati Uniti, Lindsey Vonn può finalmente tornare a casa e di conseguenza anche tirare un primo sospiro di sollievo.

Lindsey Vonn ammette: si è temuto il peggio

La fuoriclasse americana, 41 anni, è stata dimessa nelle scorse ore dopo le diverse operazioni in seguito alla gravissima caduta avvenuta a Cortina nelle prime battute della discesa libera di Milano-Cortina. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche per la stessa Lindsey Vonn.

Ad annunciarlo è stata la stessa campionessa attraverso un video pubblicato sui social: «Finalmente sono uscita dall’ospedale. Dopo due settimane sdraiata a letto, quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in hotel. Non è ancora casa, ma per me è un passo enorme».

Dietro queste parole di sollievo, però, si nasconde un momento di estrema tensione. Vonn ha raccontato di aver rischiato l’amputazione della gamba a causa della gravità delle lesioni riportate nella caduta.

«La situazione era molto complessa. Ho sviluppato una sindrome compartimentale». Si tratta di una condizione che può insorgere dopo un trauma importante: l’accumulo di sangue e liquidi all’interno di un compartimento muscolare aumenta la pressione fino a compromettere muscoli, nervi e tendini, mettendo a rischio la vitalità dell’arto.

Determinante l’intervento del dottor Tom Hackett, che Vonn ha pubblicamente ringraziato: «Mi ha salvato la gamba». Per ridurre la pressione interna è stata necessaria una fasciotomia d’urgenza, un’operazione complessa durata sei ore. «Ha inciso entrambi i lati della gamba, aprendola per così dire, permettendole di respirare», ha raccontato l’ex campionessa, vincitrice di 84 gare di Coppa del Mondo.

Vonn, ora la riabilitazione

Prima di poter rientrare negli Stati Uniti, Vonn ha dovuto affrontare tre interventi chirurgici. Ora la aspetta un percorso lungo e delicato. Nelle prossime settimane inizierà il passaggio dalla sedia a rotelle alle stampelle, primo obiettivo concreto verso una mobilità più autonoma. Per la completa guarigione delle ossa, però, servirà circa un anno.

Solo allora valuterà eventuali nuove operazioni per rimuovere le placche e sistemare definitivamente il legamento crociato anteriore. «Sarà una lunga strada, ma ci arriverò», ha concluso con determinazione la Campionessa americana che pur di tornare in pista a Cortina aveva deciso di tornare a sciare dopo essersi ritirata. Ora per la Vonn inizierà una sfida diversa, non più in pista.

