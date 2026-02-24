Sportface TVOriginals
Tiro a volo

Tiro a Volo: Battisti Campione Invernale di Compak Sporting

Antonio Lauro
-
Tiro a volo
È stato un Campionato Invernale di altissimo profilo tecnico quello andato in scena al Tav San Fruttuoso, teatro dell’edizione 2026 del Tricolore di Campionato Invernale di Compak Sporting 2026.

Tiro a volo

San Fruttuoso, il fine settimana di sport

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio l’impianto mantovano ha accolto 295 specialisti di tutte le categorie e qualifiche, in rappresentanza di 42 società, confermandosi uno dei palcoscenici di riferimento della disciplina.

La competizione è stata caratterizzata da punteggi altissimi e classifiche spesso decise sul filo dei dettagli.

In Eccellenza, ben quattro tiratori hanno chiuso con 97/100. A conquistare il titolo, grazie alla regola della serie sul campo prescelto, è stato Marco Battisti di Pesaro (PU), laureatosi così Campione Invernale 2026. Alle sue spalle Alberto Cardinali, anche lui di Pesaro, medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato a Enrico Lugli.

Tra le donne si è imposta Veronica Bertoli di Gavardo (BS) con 86/100, precedendo Marlena Wroblewska (84/100) e Arianna Bonigolo (80/100).

Tra gli Junior, successo per Samuel Ligi di Fermignano (PU) con 90/100, stesso punteggio di Mattia Degli Antoni, secondo per la regola del campo prescelto; terzo Jacopo Adamati con 84/100.

Prestazione di spicco in Prima Categoria per Luca Lipreri di Porto Mantovano (MN), autore del miglior punteggio assoluto dell’intera manifestazione con uno straordinario 98/100. In Seconda Categoria titolo a Costantino Pucci (96/100).

Tra i Senior oro a Bruno Roccasecca (96/100), nei Veterani successo per Mauro Bosi (95/100), mentre nei Master il titolo è andato a Salvatore Valentini con 93/100.

Tiro a volo (1)

Fonte Foto: fitav.it

La prova a squadre

Molto partecipata la sfida a squadre. Nella Tipologia A (Categorie) il trofeo è rimasto ai padroni di casa del Tav San Fruttuoso con 555/600, davanti al Tav La Torre (553/600) e al Tav La Tana del Lupo (545/600).

Nella Tipologia B (Qualifiche) successo per Foligno 1 con 277/300, seguita da Conselice (269/300) e Shooting Team RC B (266/300). Insomma un fine settimana ricco per gli appassionati di questo sport che hanno potuto seguire a Mantova tutte le gare.

