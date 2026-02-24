Tiro a Volo: Battisti Campione Invernale di Compak Sporting

È stato un Campionato Invernale di altissimo profilo tecnico quello andato in scena al Tav San Fruttuoso, teatro dell’edizione 2026 del Tricolore di Campionato Invernale di Compak Sporting 2026.

San Fruttuoso, il fine settimana di sport

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio l’impianto mantovano ha accolto 295 specialisti di tutte le categorie e qualifiche, in rappresentanza di 42 società, confermandosi uno dei palcoscenici di riferimento della disciplina.

La competizione è stata caratterizzata da punteggi altissimi e classifiche spesso decise sul filo dei dettagli.

In Eccellenza, ben quattro tiratori hanno chiuso con 97/100. A conquistare il titolo, grazie alla regola della serie sul campo prescelto, è stato Marco Battisti di Pesaro (PU), laureatosi così Campione Invernale 2026. Alle sue spalle Alberto Cardinali, anche lui di Pesaro, medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato a Enrico Lugli.

Tra le donne si è imposta Veronica Bertoli di Gavardo (BS) con 86/100, precedendo Marlena Wroblewska (84/100) e Arianna Bonigolo (80/100).

Tra gli Junior, successo per Samuel Ligi di Fermignano (PU) con 90/100, stesso punteggio di Mattia Degli Antoni, secondo per la regola del campo prescelto; terzo Jacopo Adamati con 84/100.

Prestazione di spicco in Prima Categoria per Luca Lipreri di Porto Mantovano (MN), autore del miglior punteggio assoluto dell’intera manifestazione con uno straordinario 98/100. In Seconda Categoria titolo a Costantino Pucci (96/100).

Tra i Senior oro a Bruno Roccasecca (96/100), nei Veterani successo per Mauro Bosi (95/100), mentre nei Master il titolo è andato a Salvatore Valentini con 93/100.

La prova a squadre

Molto partecipata la sfida a squadre. Nella Tipologia A (Categorie) il trofeo è rimasto ai padroni di casa del Tav San Fruttuoso con 555/600, davanti al Tav La Torre (553/600) e al Tav La Tana del Lupo (545/600).

Nella Tipologia B (Qualifiche) successo per Foligno 1 con 277/300, seguita da Conselice (269/300) e Shooting Team RC B (266/300). Insomma un fine settimana ricco per gli appassionati di questo sport che hanno potuto seguire a Mantova tutte le gare.

