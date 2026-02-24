Brignone verso Lillehammer tra finali già conquistate e pass ancora in bilico: cosa serve per il tris

Dopo la doppietta d’oro olimpica, Federica Brignone torna in Coppa del Mondo con un obiettivo preciso: chiudere il cerchio alle Finali di Lillehammer. Tra qualificazioni già garantite e punti da conquistare in discesa, ecco cosa serve per completare il tris.

Chiuse le Olimpiadi di casa, il pensiero di Federica Brignone vola già alla Norvegia. Le Finali di Coppa del Mondo di Lillehammer, in calendario dal 21 al 25 marzo, sono il prossimo traguardo della valdostana, che si avvicina all’atto conclusivo del circuito con posizioni molto diverse nelle tre specialità: due già blindate, una tutta da costruire.

SuperG e gigante: il titolo olimpico vale il pass

Nelle due discipline in cui ha trionfato a Cortina, Brignone non deve fare i conti con le classifiche. Il regolamento garantisce alle campionesse olimpiche in carica la partecipazione alle Finali indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di specialità, anche al di fuori delle prime 25. Un privilegio che si traduce in libertà: in superG e gigante può gareggiare senza la pressione del risultato utile, pensando solo alla prestazione. I 40 punti accumulati nel gigante e i 13 nel superG — frutto del sesto posto a Plan de Corones e del diciottesimo a Crans Montana — migliorano il quadro ma non spostano la sostanza: in queste due prove, Lillehammer è già prenotata.

Discesa: tutto ancora aperto

Ben diversa la situazione nella disciplina più veloce. Brignone non ha ancora preso il via in una discesa quest’anno e si trova a zero punti in classifica, con la necessità di scalare fino alla 25ª posizione per staccare il biglietto norvegese. L’asticella non è alta: ci sono 37 punti, quelli dell’americana Isabella Wright, tra la valdostana e la qualificazione. Un singolo risultato positivo potrebbe essere sufficiente.

Il calendario offre tre tentativi: una discesa a Soldeu e altre due in Val di Fassa. Tre finestre per raccogliere i punti che mancano e completare la qualificazione in tutte e tre le specialità.

Il quadro complessivo

Tirando le somme: superG e gigante garantiti per diritto olimpico, discesa ancora da conquistare ma con una soglia abbordabile e il tempo per farlo. L’unica condizione è non sbagliare quando conta. Brignone lo sa e non ha nessuna intenzione di arrivare a Lillehammer con un posto lasciato vuoto. L’obiettivo dichiarato è esserci in tutte e tre le discipline, portando a termine una stagione che, dopo l’infortunio e i due ori olimpici, avrebbe già dell’incredibile così com’è.