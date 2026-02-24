Come sta Tommaso Giacomel: i risultati degli ultimi controlli

Il biatleta azzurro ha completato gli accertamenti al Galeazzi di Milano. Tra due settimane nuovi controlli prima del ritorno agli allenamenti.

Aggiornamento positivo sulle condizioni di Tommaso Giacomel. Il biatleta azzurro ha terminato la serie di accertamenti diagnostici presso l’ospedale Galeazzi di Milano, dove è stato seguito dalla Commissione Medica FISI in collaborazione con il professor Daniele Andreini.

Gli esami effettuati

Giacomel è stato sottoposto a TAC, risonanza magnetica e test da sforzo massimale: tutti gli esami hanno dato esito nella norma.

Un successivo studio elettrofisiologico ha però rilevato un’anomalia nella conduzione elettrica a livello atriale. Per questo motivo è stata indicata una procedura di ablazione, già eseguita con esito pienamente positivo.

I prossimi passi

Il biatleta verrà dimesso nella mattinata di giovedì. Tra due settimane sono previsti ulteriori controlli programmati che, una volta superati, gli permetteranno di riprendere regolarmente l’attività di allenamento.