Coppa Europa, Ghisalberti seconda nel gigante di Oppdal

L’azzurra chiude alle spalle di Vanessa Kasper nel primo dei due giganti in Norvegia. Pazzaglia quinta, Mathiou resta leader di specialità.
Ilaria Ghisalberti sale sul podio nel primo gigante di Coppa Europa a Oppdal, in Norvegia, conquistando il secondo posto al termine di una gara combattuta fino all’ultima porta.
Al comando dopo la prima manche, l’azzurra ha ceduto nella seconda frazione alla svizzera Vanessa Kasper, vincitrice in 2’05″51 con 13 centesimi di vantaggio. Terza l’austriaca Nina Astner a 0″42, seguita dall’elvetica Stefanie Grob (+0″52). Chiude quinta Alice Pazzaglia, staccata di 0″58 e seconda a metà gara.
Le altre italiane in gara
Ottima rimonta per Giorgia Collomb, che recupera quindici posizioni nella seconda manche e conclude 15esima a 1″40. Alle sue spalle Carole Agnelli (16esima), Sophie Mathiou (18esima), Tatum Bieler (21esima) e Laura Steinmair (24esima).
Più indietro Annette Belfrond e Beatrice Sola, mentre Giulia Valleriani non ha portato a termine la seconda manche.
Le classifiche a due gare dalla fine
Quando mancano due giganti alla conclusione della stagione, Sophie Mathiou guida la classifica di specialità con 387 punti, davanti alla svizzera Allenbach (378) e ad Alice Pazzaglia (366).
In classifica generale, Pazzaglia mantiene il primo posto con 761 punti, seguita da Stefanie Grob (541) e da Sara Allemand, terza a quota 527.
Domani è in programma la seconda prova di Oppdal.