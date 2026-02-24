Coppa Italia Giovanile Boulder Under 15 e Under 17: al via a Teramo il 28 febbraio, programma e lista qualificati

La Mondi Verticali di Teramo ospita la prima tappa del circuito giovanile di boulder della stagione 2026: in gara le categorie Under 15 e Under 17 in una due giorni che apre ufficialmente il calendario agonistico giovanile della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Disponibili sul sito FASI il programma dettagliato e gli elenchi degli atleti qualificati per tutte e quattro le categorie.

Teramo si prepara ad accogliere il primo grande appuntamento dell’arrampicata giovanile italiana del 2026. Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo la palestra Mondi Verticali di Teramo ospiterà la prima tappa del circuito di Coppa Italia Giovanile Boulder, dedicata alle categorie Under 15 e Under 17. L’evento, organizzato sotto l’egida della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), inaugura la stagione agonistica giovanile di boulder con una competizione che raduna i migliori giovani scalatori italiani nelle due fasce d’età.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma della manifestazione

Il programma ufficiale della gara è disponibile per il download diretto sul sito della federazione. La due giorni si articola su entrambe le categorie — femminile e maschile — nelle giornate di sabato e domenica, con i dettagli degli orari delle qualifiche, semifinali e finali consultabili nel documento scaricabile dal sito ufficiale FASI:

📄 Programma Coppa Italia U15-U17 Boulder 28 febbraio e 1 marzo 2026 — Mondi Verticali (TE)

Gli elenchi degli atleti qualificati

La FASI ha pubblicato gli elenchi aggiornati degli atleti ammessi alla gara per tutte e quattro le categorie in competizione. Di seguito i link diretti ai documenti ufficiali:

📄 Elenco qualificati U15 Femminile — Boulder REV1

📄 Elenco qualificati U15 Maschile — Boulder REV1

📄 Elenco qualificati U17 Femminile — Boulder REV2

📄 Elenco qualificati U17 Maschile — Boulder REV2

Atleti ammessi al di fuori degli elenchi: il regolamento

Per tutti gli atleti ammessi tramite criteri diversi dagli elenchi pubblicati, la federazione rimanda all’apposita sezione del regolamento 2026. Sul portale FASI sono disponibili i documenti ufficiali di riferimento per la stagione in corso, tra cui le Linee guida del circuito Coppa Italia Giovanile U15-U17 (pubblicate il 19 gennaio 2026) e il Regolamento Agonistico Giovanile 2026 (pubblicato il 21 ottobre 2025):

📋 Regolamenti gare FASI 2026

Nella stessa sezione sono consultabili anche i Criteri di accesso ai Campionati Italiani e alla Coppa Italia Lead e Boulder 2026 e il Regolamento Agonistico 2026 aggiornato al 29 gennaio 2026.

La sede: Mondi Verticali di Teramo

La gara si svolge presso la Mondi Verticali, struttura abruzzese di riferimento per l’arrampicata sportiva indoor che per questa tappa diventa casa del boulder giovanile nazionale. L’evento rappresenta il primo banco di prova stagionale per i giovani atleti Under 15 e Under 17 in vista del proseguimento del circuito.

Per tutte le informazioni aggiornate sull’evento e sul calendario agonistico 2026 è possibile consultare il sito ufficiale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana: www.federclimb.it