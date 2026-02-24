Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun: Pellegrino e Barp in gara nella sprint TL e nello skiathlon

Dopo i due bronzi olimpici nella staffetta e nella team sprint maschile di Milano Cortina 2026, gli azzurri dello sci di fondo ripartono dalla Coppa del Mondo svedese. Pellegrino sarà della partita solo nella sprint — reduce da un’influenza — mentre il resto del gruppo è atteso anche nello skiathlon. A Falun il campione olimpico di specialità vanta un palmares d’eccezione: vittoria nel 2017, argento nel 2019, bronzo nel 2023.

L’avventura olimpica di Milano Cortina 2026 è già un ricordo prezioso, con due bronzi conquistati nella staffetta e nella team sprint maschile. Adesso per Federico Pellegrino e gli azzurri dello sci di fondo è già tempo di tornare in pista: il prossimo appuntamento è la due giorni di Coppa del Mondo a Falun, in Svezia, dove sabato andrà in scena una sprint in tecnica libera e domenica uno skiathlon. Le stesse nevi che nell’inverno 2027 ospiteranno la rassegna iridata.

Gli azzurri convocati da Cramer

Il responsabile tecnico Markus Cramer ha diramato la lista dei convocati per il weekend svedese. Al maschile ci sono Federico Pellegrino, Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini e Michael Hellweger. Al femminile Caterina Ganz, Nicole Monsorno ed Iris De Martin Pinter.

Da segnalare che Pellegrino, reduce da un’influenza, prenderà parte esclusivamente alla sprint di sabato e salterà lo skiathlon domenicale.

Pellegrino a Falun: un palmarès da collezionista

Le nevi di Falun riservano a Pellegrino ricordi di ogni colore sul podio. Il campione azzurro della sprint ha saputo raccogliere in questa sede risultati su tutti e tre i gradini nelle sprint a tecnica libera: vittoria nel 2017, secondo posto nel 2019, terzo nel 2023. Una storia con Falun che si rinnova ad ogni edizione e che rende questo appuntamento particolarmente atteso per il valdostano.