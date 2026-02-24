Trap, primo raduno tecnico per gli Azzurri: via alla stagione 2026

Cresce l’attesa per il nuovo anno agonistico della Fossa Olimpica: 34 tiratori convocati a Massa Martana sotto la guida del DT Marco Conti.

Si alza il sipario sulla stagione 2026 della Fossa Olimpica azzurra. Con il primo raduno tecnico ufficiale, in programma da ieri fino a domenica 1° marzo al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG), prende forma il percorso degli Azzurri del Trap verso gli appuntamenti internazionali dell’anno.

Saranno diciotto tiratori e sedici tiratrici, suddivisi tra Italia Team, Nazionale Azzurri e Junior, a lavorare sulle pedane umbre sotto la direzione del Direttore Tecnico Marco Conti. A supporto del gruppo anche il Tecnico Federale Fabrizio Satolli e il Fisioterapista Aldo Humberto Bionda.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia Team: i convocati

Per l’Italia Team sono stati chiamati:

Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma

Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE)

Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD)

Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA)

Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV)

Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto

Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP)

Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT)

Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli

Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO)

Daniele Valeri (Marina Militare) di Artena (RM)

Nazionale Azzurri: i nomi al lavoro

Per la Nazionale Azzurri sono presenti:

Alessandra Della Valle (Fiamme Oro) di Solaro (MI)

Giulia Grassia (Esercito) di Modena

Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV)

Carolina Paganin (Fiamme Rosse) di Chioggia (VE)

Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA)

Valentina Panza (Carabinieri) di Rose (CS)

Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA)

Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR)

Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari

Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS)

Riccardo Mirabile (Fiamme Azzurre) di Rufina (FI)

Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oro) di Artena (RM)

Fabio Sollami di Caltanissetta

Il gruppo Junior

Completa il quadro il gruppo Junior, impegnato nella settimana di formazione tecnica:

Valentina Archetti (Fiamme Oro) di Coccaglio (BS)

Elisa Castellana (Fiamme Oro) di Villanova d’Albenga (SV)

Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR)

Camilla Stella Piazza (Fiamme Azzurre) di Genova

Luca Chessa (Carabinieri) di Ploaghe (SS)

Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS)

Francesco Latella (Fiamme Oro) di Palagiano (TA)

Mirko Alfio Licciardello di San Pietro Clarenza (CT)

Alessandro Materazzo (Fiamme Oro) di Viterbo

Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS)

Le parole del DT Conti

“Questo raduno rappresenta il primo passo ufficiale della nuova stagione. In questa occasione avrò modo di valutare lo stato di forma di ognuno dei convocati e traccerò le linee guida che dovranno seguire per tutto l’anno – ha spiegato Marco Conti – Il 2026 assegnerà le prime Carte Olimpiche per i Giochi di Los Angeles 2028 e tutti, partendo dal sottoscritto ed arrivando a tutti gli atleti, ci impegneremo al massimo per non mancare questo fondamentale appuntamento. Non sarà una impresa facile, visto l’alto livello dei nostri avversari, ma come e più di sempre noi faremo il nostro”.

Il raduno di Massa Martana segna dunque l’avvio di un percorso che guarda già a Los Angeles 2028, con l’obiettivo di conquistare le prime Carte Olimpiche.