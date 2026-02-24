Sportface TVOriginals
ATP 500 Dubai, Bolelli/Vavassori avanti in rimonta: annullati due match-point

ABN AMRO tennis Rotterdam, final day
2/15/2026 - ROTTERDAM - Simone Bolelli and Andrea Vavassori (Italy) compete against Ray Ho (Taiwan) and Hendrik Jebens (Germany) during the doubles final on the final day of the ABN AMRO tennis tournament in Ahoy Rotterdam. BAS CZERWINSKI / ANP /ANP/Sipa USA

Gli azzurri superano Balaji/Oberleitner al super tie-break dopo una battaglia in tre set. Ai quarti sfida al tandem ceco Nouza/Rikl.

Esordio complicato ma vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Dubai, in corso sui campi in cemento degli Emirati Arabi Uniti. La coppia azzurra è stata costretta a inseguire prima di imporsi su Sriram Balaji e Neil Oberleitner con il punteggio di 5-7, 7-6(8), 10-5.

Rimonta e due match-point annullati

Il match si è deciso nel tie-break del secondo set, momento chiave dell’incontro. Dopo aver perso la prima frazione per 7-5, Bolelli e Vavassori hanno annullato due match-point agli avversari, riuscendo a portare a casa il parziale per 10 punti a 8. Nel super tie-break decisivo, gli italiani hanno poi preso il controllo, chiudendo 10-5 e staccando il pass per il turno successivo.

Ai quarti di finale troveranno la coppia ceca formata da Petr Nouza e Patrik Rikl.

I risultati di giornata a Dubai

Nel singolare maschile, primo turno:

Carreno Busta b. Shapovalov 6-2 6-4
Brooksby b. Bergs 6-3 6-4
Medvedev (3) b. Shang 6-1 6-3
Khachanov (7) b. Shevchenko 6-7 6-2 6-3
Rinderknech b. Marozsan 3-6 6-3 6-4
Bublik (2) b. Struff 6-3 6-4

Nel doppio maschile, primo turno:

Bolelli/Vavassori (4) b. Balaji/Oberleitner 5-7 7-6 10-5
Heliovaara/Patten (3) b. Bhambri/Goransson 6-1 6-4

Il Dubai Duty Free Tennis Championships, che mette in palio un montepremi complessivo di 3.311.005 dollari, prosegue ora con gli azzurri pronti a giocarsi un posto in semifinale.

