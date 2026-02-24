ATP 500 Dubai, Bolelli/Vavassori avanti in rimonta: annullati due match-point

Gli azzurri superano Balaji/Oberleitner al super tie-break dopo una battaglia in tre set. Ai quarti sfida al tandem ceco Nouza/Rikl.

Esordio complicato ma vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Dubai, in corso sui campi in cemento degli Emirati Arabi Uniti. La coppia azzurra è stata costretta a inseguire prima di imporsi su Sriram Balaji e Neil Oberleitner con il punteggio di 5-7, 7-6(8), 10-5.

Rimonta e due match-point annullati

Il match si è deciso nel tie-break del secondo set, momento chiave dell’incontro. Dopo aver perso la prima frazione per 7-5, Bolelli e Vavassori hanno annullato due match-point agli avversari, riuscendo a portare a casa il parziale per 10 punti a 8. Nel super tie-break decisivo, gli italiani hanno poi preso il controllo, chiudendo 10-5 e staccando il pass per il turno successivo.

Ai quarti di finale troveranno la coppia ceca formata da Petr Nouza e Patrik Rikl.

I risultati di giornata a Dubai

Nel singolare maschile, primo turno:

Carreno Busta b. Shapovalov 6-2 6-4

Brooksby b. Bergs 6-3 6-4

Medvedev (3) b. Shang 6-1 6-3

Khachanov (7) b. Shevchenko 6-7 6-2 6-3

Rinderknech b. Marozsan 3-6 6-3 6-4

Bublik (2) b. Struff 6-3 6-4

Nel doppio maschile, primo turno:

Bolelli/Vavassori (4) b. Balaji/Oberleitner 5-7 7-6 10-5

Heliovaara/Patten (3) b. Bhambri/Goransson 6-1 6-4

Il Dubai Duty Free Tennis Championships, che mette in palio un montepremi complessivo di 3.311.005 dollari, prosegue ora con gli azzurri pronti a giocarsi un posto in semifinale.