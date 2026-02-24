Champions League volley femminile, playoff di ritorno su Sky: Scandicci-Novara e Milano-Olympiacos

Mercoledì 25 febbraio doppio appuntamento in diretta su Sky e NOW per le gare decisive della CEV Champions League.
La CEV Champions League femminile torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con i match di ritorno dei playoff. Mercoledì 25 febbraio riflettori puntati su due sfide cruciali per le italiane impegnate nella massima competizione europea.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Scandicci-Novara, sfida da dentro o fuori
Alle ore 18, su Sky Sport Arena, va in scena il derby italiano tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara. All’andata le piemontesi si sono imposte 3-1, mettendo un’ipoteca sul passaggio del turno.
Per Scandicci servirà una prestazione di altissimo livello per ribaltare il risultato e proseguire il cammino continentale.
Telecronaca affidata a Rudy Palermo e Francesca Piccinini.
Milano difende il vantaggio contro l’Olympiacos
Alle 20.30 spazio a Numia Milano-Olympiacos, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. La formazione lombarda arriva al ritorno forte del 3-0 conquistato in Grecia una settimana fa e potrà gestire il margine davanti al pubblico dell’Opiquad Arena di Monza.
Telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.
Volley su Sky
La copertura della Champions League si completa con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24, SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.
Il programma su Sky e NOW
Mercoledì 25 febbraio
Ore 18
Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara
Telecronaca: Rudy Palermo e Francesca Piccinini
Sky Sport Arena
Ore 20.30
Numia Milano-Olympiacos
Telecronaca: Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano
Sky Sport Arena e Sky Sport 255