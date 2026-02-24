Sportface TVOriginals
Champions League volley femminile, playoff di ritorno su Sky: Scandicci-Novara e Milano-Olympiacos

Redazione
-
Volley Lega Serie A1 Femminile Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci
Sarah Franklin (Scandicci) on defense during Volley Italian Championship Serie A Women 2025/26 match between Numia VeroVolley Milano and Savino Del Bene Scandicci at Allianz Cloud, Milano, Italy on February 21, 2026 during Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci, Volleyball Italian Serie A1 Women match in Milan, Italy, February 21 2026

Mercoledì 25 febbraio doppio appuntamento in diretta su Sky e NOW per le gare decisive della CEV Champions League.

La CEV Champions League femminile torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con i match di ritorno dei playoff. Mercoledì 25 febbraio riflettori puntati su due sfide cruciali per le italiane impegnate nella massima competizione europea.

Scandicci-Novara, sfida da dentro o fuori

Alle ore 18, su Sky Sport Arena, va in scena il derby italiano tra Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara. All’andata le piemontesi si sono imposte 3-1, mettendo un’ipoteca sul passaggio del turno.

Per Scandicci servirà una prestazione di altissimo livello per ribaltare il risultato e proseguire il cammino continentale.

Telecronaca affidata a Rudy Palermo e Francesca Piccinini.

Milano difende il vantaggio contro l’Olympiacos

Alle 20.30 spazio a Numia Milano-Olympiacos, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. La formazione lombarda arriva al ritorno forte del 3-0 conquistato in Grecia una settimana fa e potrà gestire il margine davanti al pubblico dell’Opiquad Arena di Monza.

Telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano.

Volley su Sky

La copertura della Champions League si completa con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24, SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Il programma su Sky e NOW

Mercoledì 25 febbraio

Ore 18
Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara
Telecronaca: Rudy Palermo e Francesca Piccinini
Sky Sport Arena

Ore 20.30
Numia Milano-Olympiacos
Telecronaca: Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano
Sky Sport Arena e Sky Sport 255

