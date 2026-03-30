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Curling

Mondiali curling Ogden 2026, Italia contro Scozia e Corea del Sud: programma e orari

Franz Monaco
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Amos Mosaner
Amos Mosaner

Dopo le vittorie su Germania e Svizzera, la rappresentativa tricolore torna sul ghiaccio di Ogden con due match ravvicinati. Si comincia lunedì sera contro gli scozzesi, poi il derby con i coreani nella notte

L’Italia del curling non si ferma. Dopo la doppia vittoria conquistata domenica contro Germania e Svizzera, la rappresentativa tricolore è pronta a tornare sul ghiaccio di Ogden per il sesto e il settimo incontro dei Mondiali maschili 2026. Una notte intensa, con due sfide ravvicinate che metteranno alla prova la tenuta fisica e mentale degli azzurri.

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Il programma della notte

Il primo appuntamento scatterà lunedì alle ore 22:00, quando l’Italia affronterà la Scozia. A seguire, a partire dalle ore 3:00 di martedì, gli azzurri scenderanno nuovamente in pista per sfidare la Corea del Sud. Due match che potranno dire molto sulla posizione italiana nel girone dei Mondiali maschili di Ogden 2026.

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