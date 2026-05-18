Roland Garros, quattro italiani avanti nelle qualificazioni: ancora bene Pellegrino

Dopo Roma, i tennisti italiani avanzano verso il Roland Garros: vincono Pellegrino e altri tre azzurri tra i qualifiers

Parigi si popola di tennis sulla terra rossa, e l’Italia risponde con una giornata da applausi. Nelle qualificazioni del Roland Garros 2026, quattro tennisti azzurri su cinque hanno superato il primo scoglio, regalando al movimento un segnale di forza e profondità.

In un contesto dove nomi blasonati come Basilashvili ed Evans hanno già abbassato la testa, gli italiani hanno tenuto alta la bandiera, dimostrando carattere, tecnica e quella fame necessaria per andare avanti.

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Stefano Travaglia ha vinto una battaglia nervosa contro l’argentino Ficovich (6-3 6-7 7-5), mostrando nervi saldi nei momenti decisivi. Andrea Pellegrino, reduce da un ottimo periodo di forma, ha dominato l’americano Moreno de Alboran con un perentorio 6-2 7-5: potenza e precisione al servizio gli permettono di qualificarsi per il prossimo turno , dove affronterà il veterano sudafricano Lloyd Harris.

Non solo Pellegrino: a Parigi il ritorno di Cecchinato

Ma la notizia più dolce arriva dal ritorno di Marco Cecchinato, ex semifinalista a Parigi, ha ritrovato il sorriso sulla terra che ama. Sfruttando i crampi dell’olandese Houkes nel finale, ha chiuso 7-6 6-2, portando avanti una possibile bella storia in terra francese.

Federico Cinà ha vinto con autorità contro il giapponese Watanuki (6-4 6-4) e ora sfida Bernard Tomic: l’esito finale non è affatto scontato. Solo Stefano Napolitano ha dovuto arrendersi, per quanto riguarda gli azzurri, beffato dallo spagnolo Moro Canas dopo aver sprecato cinque palle break.

Domani toccherà a Cadenasso, Giustino e Maestrelli provare a completare l’opera. Questa prima giornata è la fotografia di un tennis italiano sempre più in crescita, capace di competere sui palcoscenici più prestigiosi. E non solo grazie ai big.