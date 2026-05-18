Vela, Ugolini/Giubilei vincono il Mondiale! Cosa succede verso Los Angeles 2028

Ugolini/Giubilei scrivono la storia e vincono il Mondiale: cosa succede ora e quali potrebbero essere le scelte della Federazione

Non è solo una medaglia d’oro. Ma una vera e propria dichiarazione d’intenti scritta sull’acqua di Quiberon, di quelle che possono cambiare il corso e la storia. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, dopo anni di crescita costante all’ombra dei fuoriclasse Ruggero Tita e Caterina Banti, hanno finalmente infranto il tetto di cristallo: il 17 maggio 2026, nel Nacra 17, l’Italia ha i nuovi campioni del mondo.

La vittoria iridata non è un episodio isolato, ma il punto di arrivo di un percorso costruito con costanza: tre argenti, un bronzo, e quella beffa di Cagliari 2025 che ora appare come l’ultimo tassello necessario per maturare la mentalità vincente.

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La coppia romana, classe 1998, ha dimostrato di possedere non solo la velocità pura, ma anche la freddezza tattica richiesta nelle fasi decisive di una regata olimpica. E per questo potrebbe far venire più di qualche pensiero alla Federazione.

Il percorso verso Los Angeles 2028

Ora, però, si apre il capitolo più complesso. Nel Nacra 17, l’Italia può schierare un solo equipaggio ai Giochi di Los Angeles 2028. Ugolini-Giubilei, vincitori del mondiale, e Tita-Banti, leggende viventi con due ori olimpici e un ritorno competitivo promettente, sono destinati a uno scontro per il pass azzurro.

La Federazione Italiana Vela si trova di fronte a un bel problema: due equipaggi d’élite, entrambi con credenziali da podio olimpico. La scelta, quando arriverà, dovrà bilanciare risultati recenti, potenziale di crescita e capacità di performare sotto la pressione unica dei cinque cerchi.

Una cosa è certa: con Ugolini-Giubilei campioni del mondo e Tita-Banti, il futuro prossimo del Nacra 17 azzurro ha già vinto la sua prima, importante medaglia: chiunque verrà scelto, sarà tra i migliori al mondo.