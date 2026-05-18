La Procura FIGC apre un fascicolo per Thuram: la possibile pena per gli striscioni

Non finisce qui il campionato di Marcus Thuram: la Procura FIGC ha aperto un fascicolo sul comportamento del calciatore nella festa scudetto dell’Inter

Non è solo goliardia da derby dopo la vittoria dello scudetto, ma un caso che ha riacceso il dibattito sui limiti dello sfottò nel calcio italiano. La Procura Federale FIGC ha aperto un fascicolo a carico di Marcus Thuram per due striscioni esposti durante la parata scudetto dell’Inter.

Il primo raffigurava un ratto su sfondo rossonero – mai riferimento fu più esplicito -, l’altro aveva impressa una frase sulle sconfitte nerazzurre negli scontri diretti in questa stagione: “I derby mettili nel cu*o!”.

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Gesti che potrebbero costare cari al francese, già bocciato dall’opinione pubblica avversaria dopo le immagini virali durante la festa scudetto. Il contesto, però, è fondamentale.

Come potrebbe finire per Thuram dopo gli striscioni nella festa scudetto

Quei gesti arrivano come risposta alle celebrazioni del Milan nel 2022, quando Maignan, Hernandez, Tonali e Krunic furono sanzionati con multe per provocazioni simili. All’epoca anche la società rossonera pagò 12.000 euro per responsabilità oggettiva.

Oggi, la Procura si trova a dover applicare lo stesso metro di giudizio: per condotte simili, le sanzioni dovrebbero esserlo. Ma non è da sottovalutare la tempesta mediatica che supera il singolo episodio. La Federazione dovrà decidere se sanzionare il giocatore – e forse il club – mantenendo la linea del 2022, o se inasprire le pene per inviare un messaggio educativo.

La decisione della Procura FIGC su Thuram potrebbe diventare un precedente importante: non solo per l’Inter, ma anche per il futuro, e stabilire nuovi confini. Ad oggi, l’epilogo più probabile resta comunque il patteggiamento con multa.