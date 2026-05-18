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Pallamano

Pallamano, l’Italia ha strappato il pass per i Mondiali 2027: ora si sogna

Alessandro Basta
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Italia pallamano
Italia-Svizzera, IHF World Championship 2027 Qualification Europe (Credits Luigi Canu) - sportface.it

L’Italia della pallamano ha conquistato la qualificazione per i Mondiali 2027: gli Azzurri hanno scritto la storia

Non è solo una qualificazione, ma è la certificazione di un cambiamento epocale. L’Italia maschile della pallamano, con una prestazione da brividi al PalaCattani di Faenza, ha staccato il pass per i Mondiali 2027 ribaltando la Svizzera con un perentorio 38-31, cancellando il ko di Zurigo e regalando al movimento azzurro una delle pagine più belle della sua storia recente.

Dietro questo risultato c’è molto più di una serata perfetta: c’è un progetto, una visione, una crescita metodica costruita partita dopo partita.

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Dopo il ritorno ai Mondiali nel 2025, dopo gli Europei 2026, ora gli azzurri di Bob Hanning – tecnico di caratura internazionale che ha portato grande valore – confermano di non essere un fuoco di paglia, ma una realtà competitiva destinata a durare.

Il capolavoro italiano verso i Mondiali: si guarda già oltre

La partita è stata un capolavoro di intensità e intelligenza tattica. L’Italia ha dominato entrambi i lati del campo, ma ha fatto anche una grande partita in difesa, protetta dalle parate decisive di Ebner.

E poi è aumentata anche la leadership: Parisini e Mengon, capitani in campo e fuori, hanno guidato un gruppo unito. Il +10 raggiunto in più di un’occasione non è stato un episodio, ma il riflesso di una superiorità costruita con lavoro e convinzione. Ora si apre il capitolo Mondiali 2027: terzo grande torneo consecutivo per questa generazione d’oro.

Con un sorteggio che potrebbe regalare un girone accessibile, l’obiettivo Main Round non è più un sogno, ma una meta concreta. Più in là, già si intravede l’orizzonte degli Europei 2028, ma con la certezza che ormai l’Italia abbia davvero raggiunto una nuova dimensione.

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