Allarme Bagnaia: “Il polso non va bene. Farò nuovi esami”

Guai in vista per Francesco Bagnaia che deve vedersela con un problema al polso più serio del previsto: cosa cambia per il futuro

Non è solo un acciacco post gara, ma un campanello d’allarme che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Mondiale in vista dell’appuntamento più atteso: il Gran Premio d’Italia al Mugello. Francesco Bagnaia, che è riuscito a conquistare il terzo posto al Montmelò dopo la caduta che ha coinvolto anche Zarco, ha lanciato un segnale chiaro: il suo polso sinistro “non è nella posizione corretta”.

Il campione torinese, pur avendo superato i controlli medici immediati nel paddock catalano – che non avevano evidenziato fratture o lesioni strutturali – avverte una sensazione di instabilità che non può essere ignorata.

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“Dovrò far controllare di nuovo il polso quando tornerò a casa”, ha dichiarato Pecco al sito ufficiale della MotoGP, sottolineando la necessità di controlli approfonditi. Il dolore, combinato con i postumi cervicali che gli hanno causato vertigini in pista. Ora bisognerà strutturare la terapia migliore e non è da escludere la chirurgia.

Le condizioni di Bagnaia in vista del Mugello

La tempistica non potrebbe essere più delicata. Tra meno di due settimane, il circus iridato sbarca al Mugello, circuito che richiede grande sforzo fisico e ovviamente largo utilizzo del polso: frenate violente, cambi di direzione continui, una lotta costante per arrivare tra i primi.

Bisogna essere al top e ora la palla passa agli specialisti italiani: se gli esami dovessero confermare infiammazioni o micro-lesioni, il team Dovizioso-Ducati potrebbe dover valutare strategie preventive e mettere al primo posto la salute.

Nel frattempo, Bagnaia lavora: fisioterapia, recupero e tempi stretti. La concorrenza di Martin e Bezzecchi non concede sconti, ma ora la vera gara si gioca anche lontano dalla pista.