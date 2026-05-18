Conte o non Conte, questo è il dilemma

Il palcoscenico del post-partita si trasforma nell’ennesimo atto di un dramma shakespeariano che a Fuorigrotta va in scena ormai da mesi, ben prima che il tabellino dell’Arena Garibaldi certificasse lo 0-3 sul Pisa.

Sulla carta, il secondo posto è blindato, la qualificazione in Champions è in cassaforte e la Supercoppa brilla in bacheca. Eppure, l’atmosfera in casa azzurra non ha nulla del clima di festa.

Nel calcio, si sa, i numeri a volte mentono, o quantomeno non raccontano tutta la verità. Chi si aspettava un Antonio Conte sereno e proiettato ai festeggiamenti per l’ultima passerella al Maradona contro l’Udinese è rimasto gelato.

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico salentino nel post-gara hanno semplicemente ufficializzato un segreto di Pulcinella che s’inseguiva da tempo, sdoganando quel tormentone definitivo che agita le stanze dei bottoni: Conte resterà a Napoli?

Le sue parole, cariche di messaggi cifrati alla società, aprono una serie d’interrogativi. Una reazione che è il risultato finale di un’annata vissuta costantemente sulle montagne russe, tra picchi di nervosismo, la scure degli infortuni e inaspettati passaggi a vuoto.

Il secondo posto e la conquista della Supercoppa rischiano così di coprire le crepe di una campagna acquisti estiva importante nei costi affrontata dalla SSC Napoli ma, nei fatti, sfortunata nel rendimento dei singoli.

LUCI E OMBRE: LA SUPERCOPPA NON CANCELLA I FLOP DI COPPA

Se il campionato ha visto il Napoli solido nel difendere la seconda piazza alle spalle dell’Inter, il cammino nelle coppe è stato tutt’altro che esaltante, lasciando scorie pesanti nello spogliatoio e nella critica.

Il trionfo di gennaio a Riyad nella Final Four di Supercoppa Italiana rischia così di rimanere l’unica vera oasi di ristoro in un cammino fatto di prestazioni altalenanti, che pure ha avuto il merito di confermare il Napoli sul palcoscenico della Champions League.

Il disastro di Coppa Italia: La macchia più grande della gestione stagione resta l’eliminazione per mano del Como. Una notte che ha evidenziato i limiti strutturali delle seconde linee e che ha fatto infuriare Conte, mettendo a nudo per la prima volta la coperta corta a sua disposizione e una sfortuna cronica che si è accanita sulla squadra azzurra, evidente ormai agli occhi di tutti.

Il mal d’Europa: Il ritorno in Champions League, invece di regalare le notti magiche dell’era Spalletti, si è trasformato in un calvario di brutte prestazioni. Il Napoli ha sofferto il ritmo e la qualità delle avversarie europee, uscendo anzitempo e senza mai dare la sensazione di poter dominare il gioco.

UN MERCATO DA BIG, MA CON NUOVI ACQUISTI SOTTO LE ASPETTATIVE

I numeri dicono che il Napoli, nell’ultima sessione estiva, ha risposto presente con una campagna da applausi, assecondando le linee guida del tecnico con investimenti onerosi e innesti di assoluto valore internazionale. Una programmazione da grande club, pensata appositamente per il salto di qualità.

Proprio per questo, il fatto che i nuovi arrivi si siano rivelati incapaci di digerire la durezza degli schemi di Conte si trasforma nel più grande rimpianto di una stagione dove la società aveva fatto interamente la sua parte.

Nelle serate più buie, la seconda linea azzurra ha mostrato un’evidente difficoltà a integrarsi con i veterani dello spogliatoio. Invece di portare freschezza e rotazioni, l’ingresso dei nuovi ha sistematicamente spento la luce del gioco, costringendo il tecnico a spremere i soliti noti fino all’esaurimento energetico.

Il dazio dell’infermeria; sfortuna o errore di valutazione?

Al rigetto di natura tattica si è aggiunto un calvario medico senza sosta. La catena di infortuni che ha falcidiato il Napoli ha preso di mira proprio i calciatori arrivati in estate. Molti dei nuovi acquisti non sono mai riusciti a trovare una condizione fisica accettabile, entrando in un loop frustrante fatto di ricadute, brevi spezzoni di partita e lunghi periodi di degenza a Castel Volturno e non solo (vedi Lukaku e De Bruyne)

Un fattore che solleva inevitabilmente un interrogativo sulla programmazione. Sono state valutate correttamente le condizioni e la tenuta atletica di questi profili prima di investire il budget della Champions?

RESTARE, DIRSI ADDIO O FARE SPAZIO AL FONDO?

Il contratto del tecnico è blindato, ma la storia professionale di Antonio Conte insegna che i vincoli scritti contano poco di fronte alle divergenze di vedute sui programmi futuri. Di fronte al Napoli si apre un vero e proprio trivio, tre palcoscenici pronti ad accendersi con scenari totalmente contrapposti:

Lo scenario della permanenza. De Laurentiis garantisce pieni poteri sul mercato, investimenti pesanti e il totale rinnovo del parco giocatori per dare l’assalto definitivo all’Inter in Italia e presentarsi competitivi in Champions.

Lo scenario dell’addio. Le frizioni sulla gestione societaria diventano insanabili. Conte decide di non scendere a compromessi e si arriva a una rottura consensuale prima del ritiro estivo.

Lo scenario “fantasma” – La suggestione del Fondo. Come in ogni estate rovente, sullo sfondo torna a riaffacciarsi la solita indiscrezione sul potenziale arrivo di un fondo d’investimento straniero, americano o mediorientale, pronto a rilevare il club o a immettere capitali freschi per il nuovo ciclo. Voci cicliche che rimbalzano nei corridoi del calciomercato ma che, si sa come vanno queste cose, spesso sono destinate a rimanere suggestioni buone solo per alimentare il dibattito sotto l’ombrellone.

QUALE FUTURO CON QUESTE PREMESSE?

Il paradosso è servito. Il secondo posto è blindato, la Supercoppa Italiana è in bacheca, ma la sensazione è che si sia arrivati al traguardo con il motore in difficoltà e le ruote sgonfie. Le dichiarazioni di Pisa somigliano tanto a uno scaricabarile anticipato tra le parti: il tecnico lamenta la mancanza di alternative pronte, la società si fa forza degli investimenti fatti.

Se queste sono le basi del confronto, il pass per la prossima Champions League potrebbe non bastare a trattenere Conte a Napoli. Senza una totale convergenza su chi comprare e, soprattutto, su come addestrare i nuovi arrivi, la rottura rischia di essere l’unico finale scritto di questa tormentata sceneggiatura. Con Conte la calma piatta non è mai stata un’opzione. Si vince, si soffre, si sbotta. Ora la palla passa a De Laurentiis. L’estate azzurra è già cominciata e non c’è neanche un ombrellone aperto.

rentiis. L’estate azzurra è già cominciata e non c’è neanche un ombrellone aperto.