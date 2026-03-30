Curling, l’Italia a valanga sulla Svizzera: è a tre vittorie consecutive

L’Italia del Curling c’è. Dopo un inizio incerto a Mondiali, con due sconfitte consecutive, gli azzurri si sono ritrovati portandosi a tre vittorie consecutive sognando almeno il play-off.

Mondiali di Curling Maschile 2026: L’Italia batte bene la Svizzera e avanza in Classifica

Ai Campionati Mondiali maschili di curling 2026, attualmente in corso a Ogden, la nazionale italiana nella notte ha battuto anche la Svizzera.

L’incontro, conclusosi in soli sette end, segna il terzo successo consecutivo per la formazione italiana, consolidando le prospettive di qualificazione per la fase dei play-off. Prima della partita di oggi, la compagine elvetica (tra le favorite) non aveva registrato alcuna sconfitta.

La squadra italiana, guidata dallo skip Stefano Spiller, ha trovato il successo grazie anche ad una rigorosa strategia di contenimento sul ghiaccio, finalizzata a ostruire le linee di tiro avversarie e a minimizzare i margini di manovra della Svizzera.

Italia-Svizzera 7-1: tutti gli end

I primi due end della partita si sono chiusi senza marcature da ambo le parti. L’equilibrio iniziale si è interrotto nel corso della terza frazione di gioco.

Sfruttando il vantaggio dell’ultimo sasso, l’Italia ha messo a referto i primi due punti dell’incontro. Nel quarto end, la formazione ha ulteriormente incrementato il distacco rubando la mano e fissando il parziale provvisorio sul tre a zero.

La reazione della squadra svizzera è arrivata solo alla quinta ripresa ma è stata in ogni caso circoscritta. Durante l’end la formazione elvetica ha ottenuto l’unico punto della sua partita. Il sesto turno non ha prodotto alcuna variazione nel tabellone. Nel settimo end, poi, attraverso una precisa esecuzione tattica, la squadra di Spiller ha capitalizzato una grande occasione offensiva marcando quattro punti in una singola mano e di fatto chiudendo i giochi.

Tale scarto ha determinato la resa anticipata degli avversari, chiudendo l’incontro sul punteggio definitivo di 7-1 in favore dell’Italia.

L’aggiornamento della classifica del Round Robin vede ora l’Italia occupare la quinta posizione generale dopo i successi contro Germania e Svizzera, con un bilancio complessivo di tre partite vinte e due perse. Le prime due vanno in finale, mentre dalla terza alla sesta si gioca lo spareggio.

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