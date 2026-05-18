NBA Finals di Conference 2026 su Sky e NOW: Oklahoma City-San Antonio apre la sfida al titolo

La corsa al Larry O’Brien Trophy entra nel vivo con le Finali di Conference NBA 2026. Su Sky Sport e NOW spazio alla serie tra Thunder e Spurs e alla sfida dell’Est tra Knicks e Cavaliers.

Le NBA Conference Finals entrano nel vivo e saranno trasmesse su Sky e in streaming su NOW con tutte le emozioni della corsa al Larry O’Brien Trophy.

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Thunder-Spurs, nuova rivalità a Ovest

A ovest riflettori puntati sulla serie tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, una sfida che promette spettacolo tra i campioni in carica e una delle squadre più in crescita della lega.

Gara 1 è in programma nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio alle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Matteo Soragna.

Knicks-Cavaliers per il trono dell’Est

Grande attenzione anche per la finale della Eastern Conference tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers, le due squadre considerate favorite fin dall’inizio della stagione.

Gara 1 al Madison Square Garden sarà proposta in differita mercoledì 20 maggio alle 12, alle 16 e alle 20.15 su Sky Sport Basket.

Il programma delle prossime partite

Notte tra lunedì 18 e martedì 19 maggio

Ore 2.30: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (Western Conference Finals, Gara 1)

Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Mercoledì 20 maggio

Ore 12, 16 e 20.15: New York Knicks-Cleveland Cavaliers (Eastern Conference Finals, Gara 1)

Sky Sport Basket

Notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio

Ore 2.30: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (Western Conference Finals, Gara 2)

Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Venerdì 22 maggio

Ore 12 e 22: New York Knicks-Cleveland Cavaliers (Eastern Conference Finals, Gara 2)

Sky Sport Basket

Notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio

Ore 2.30: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (Western Conference Finals, Gara 3)

Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Domenica 24 maggio