Curling: l’Italia batte la Germania 7-5, seconda vittoria consecutiva ai Mondiali

Il ghiaccio statunitense di Ogden è stato teatro oggi della quarta partita della Nazionale italiana maschile di curling, impegnata nella rassegna iridata 2026.

Mondiali Curling 2026: l’Italia supera la Germania e scala la classifica a Ogden

Dopo l’affermazione ottenuta contro la compagine cinese, la Nazionale italiana maschile di curling ha consolidato il proprio percorso nel round robin superando la Germania con il punteggio finale di 7-5. Questo secondo successo consecutivo permette alla nostra Nazionale di riassestare il bilancio complessivo, portandolo a due vittorie e due sconfitte, e di posizionarsi in mezzo al gruppo, al quarto posto provvisorio, condividendo la piazza con Giappone, Scozia, Corea del Sud e la stessa Germania.

L’incontro ha seguito un andamento tattico particolarmente complesso, ma alla fine ha premiato gli azzurri di Mosaner.

L’avvio è stato determinante. L’Italia è riuscita a rubare la mano per due volte consecutive portandosi immediatamente sul 3-0. Tuttavia, la risposta tedesca ha permesso ai teutonici di rientrare sul 3-3 alla quarta ripresa. Da lì in poi una fase centrale molto equilibrata con due mani nulle, fino al settimo end, dove un’imprecisione nei tiri conclusivi ha permesso alla Germania di portarsi in vantaggio per 4-3.

La reazione del quartetto composto dallo skip Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Alberto Pimpini è stata fondamentale. L’Italia è stata in grado di marcare due punti nell’ottavo end per il controsorpasso e, dopo aver concesso un solo punto agli avversari nel nono, ha sfruttato magistralmente il vantaggio dell’ultimo tiro nella decima frazione, chiudendo i conti con il definitivo 7-5.

Curling: la classifica attuale

Questo risultato rilancia le ambizioni del team in ottica qualificazione. Il regolamento del torneo prevede infatti l’accesso diretto alle semifinali per le prime due classificate, mentre le squadre posizionate dal terzo al sesto posto si contenderanno i restanti pass attraverso i playoff. La classifica attuale vede al comando la Svezia, ancora imbattuta, seguita da Svizzera e Canada.

Il calendario nei prossimi giorni non concede soste: gli azzurri sono attesi nelle prossime ore dal confronto con la Svizzera, per poi proseguire lunedì 30 marzo nella sfida contro la Scozia, appuntamenti che definiranno con maggiore chiarezza le gerarchie del gruppo di testa.