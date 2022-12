Biathlon, risultati e classifica sprint femminile Hochfilzen 2022: Wierer e Vittozzi giù dal podio

I risultati e la classifica della sprint femminile di Hochfilzen (Austria), appuntamento valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Vince la tedesca Denise Hermann-Wick con il tempo di 20:07.1 davanti alla ceca Marketa Davidova ed alla francese Julia Simon. Da segnalare lo splendido quinto posto della slovena Annamarija Lampic, che si va a piazzare proprio nel mezzo tra le sorelle svedesi Elvira ed Hanna Oeberg.

Solamente settima Dorothea Wierer, che vanifica un’ottima performance ai poligoni perdendo troppo nel finale. Fuori dal podio anche Lisa Vittozzi, grandissima protagonista per l’Italia la scorsa settimana sulla neve finlandese di Kontiolahti. Buone prestazioni per Rebecca Passler e Samuela Comola, che ottiene il suo miglior risultato in carriera in questo format di gara. Male, invece, Michela Carrara, condannata dai tantissimi errori al poligono (ben cinque). E’ lei l’unica delle azzurre fuori dalla zona punti e dalla qualificazione all’inseguimento. Di seguito i risultati e la classifica con i tempi delle prime dieci atlete insieme a quelli delle azzurre.

CLASSIFICA FINALE CON I PRIMI DIECI TEMPI

1. DENISE HERMANN-WICK (GER) 20:07.1

2. MARKETA DAVIDOVA (CZE) +18.1

3. JULIA SIMON (FRA) +20.1

4. ELVIRA OEBERG (SWE) +32.4

5. ANNAMARIJA LAMPIC (SLO) +35.8

6. OEBERG HANNA (SWE) +37.2

7. DOROTHEA WIERER (ITA) +37.3

8. KAROLINE OFFIGSTAD KNOTTEN (NOR) +41.3

9. ANNA MAGNUSSON (SWE) +42.3

10. LINN PERSSON (SWE) +45.3

I TEMPI DELLE ALTRE ITALIANE

17. LISA VITTOZZI (ITA) +1’02”

27. SAMUELA COMOLA (ITA) +1’22”

33. REBECCA PASSLER (ITA) +1’32”

83. MICHELA CARRARA (ITA) +3’09”