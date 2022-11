Sulla neve di Kontiolahti, in Finlandia, è andata in scena la gara di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. Nell’individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, tante le sorprese. Trionfa lo svedese Martin Ponsiluoma, che ha volato sugli sci e commesso un solo errore al tiro. In seconda posizione lo svizzero Hartweg, uno dei due a non aver commesso errori al tiro nel corso della gara. Sul terzo gradino del podio l’altro atleta perfetto al poligono, vale a dire il tedesco Zobel, che toglie il podio al connazionale Rees. Incredibilmente nessun norvegese nella top-5.

Faticano molti dei favoriti della vigilia e nomi più attesi. Il francese Fillon Maillet, vincitore della scorsa Coppa del Mondo, si è subito scontrato con un pessimo primo poligono e nonostante un miglioramento progressivo nel resto della gara non va oltre il 15°posto. Malissimo Tarjei Boe, che commette sei errori al tiro e chiude 46°. Il fratello Johannes perfetto sugli sci, ma anche lui sbaglia tanto e non riesce neanche a stare nei 10. Tante recriminazioni per Laegreid, che dopo un ottimo inizio perde terreno nella seconda parte di gara.

GLI ITALIANI – Sfortunata la nostra pattuglia, che dopo il forfait di Hofer ha dovuto fare a meno anche di Didier Bionaz, che a causa di un raffreddore non è partito quest’oggi. Migliore dei nostri Braunhofer in 24^piazza. Non riesce ad andare a punti Tommaso Giacomel, che paga i troppi errori al tiro, addirittura cinque. Cappellari è cinquantunesimo, mentre Zingerle alla sua prima gara in CdM chiude in ottantunesima posizione.

M. Ponsiluoma (SWE) 49.36.5 N. Hartweg (SUI) +37.2 D. Zobel (GER) +59.3 R. Rees (GER) +1:00.9 S. Samuelsson (SWE) +1:02.8 S.H. Laegreid (NOR) +1:23.4 V.S. Christiansen (NOR) +1:32.9 V. Strolia (LTU) +1:37.1 F. Claude (FRA) +2:07.05 E. Bjoentegaard (NOR) +2:11.5

24. P. Braunhofer (ITA) +3:31.9

44. T. Giacomel (ITA) +5:18.4

51. D. Cappellari (ITA) +5:47.9

81. D. Zingerle (ITA) +8:49.2