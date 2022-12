Biathlon, mass start femminile Le Grand Bornand 2022: startlist, pettorali, orario e italiane in gara

La startlist completa della mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornand, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Le atlete gareggeranno domenica 18 dicembre alle ore 14:15 per la prima partenza in linea della stagione, che vedrà al via le migliori 30 di questo primo scampolo di annata. Per l’Italia saranno al via le due big, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer: la friulana è seconda nella classifica generale ed è reduce dal secondo posto nell’inseguimento, mentre la campionessa nativa della valle di Anterselva cerca un altro risultato per continuare a salire di colpi. Occhi puntati sulla leader della generale e padrona di casa Julia Simon, ma anche sulla svedese Elvira Oeberg che ha trionfato in grande stile nell’inseguimento.

La start list completa

1 SIMON Julia FRA

2 VITTOZZI Lisa ITA

3 OEBERG Elvira SWE

4 HERRMANN-WICK Denise GER

5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

6 PERSSON Linn SWE

7 DAVIDOVA Marketa CZE

8 OEBERG Hanna SWE

9 WIERER Dorothea ITA

10 HAUSER Lisa Theresa AUT

11 MAGNUSSON Anna SWE

12 VOIGT Vanessa GER

13 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA

14 EDER Mari FIN

15 SCHNEIDER Sophia GER

16 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK

17 WEIDEL Anna GER

18 GASPARIN Aita SUI

19 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

20 GASPARIN Elisa SUI

21 JEANMONNOT Lou FRA

22 CHEVALIER Chloe FRA

23 CHAUVEAU Sophie FRA

24 COLOMBO Caroline FRA

25 LUNDER Emma CAN

Qualified by Event points

26 GANDLER Anna AUT

27 PREUSS Franziska GER

28 HAECKI-GROSS Lena SUI

29 JISLOVA Jessica CZE

30 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR