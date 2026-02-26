Biathlon, il conto alla rovescia per il finale di stagione: da Kontiolahti a Oslo, le ultime tre tappe per le Sfere di cristallo

Dopo le Olimpiadi di Milano Cortina e una breve pausa dedicata ai Mondiali giovanili in Germania, la Coppa del Mondo di biathlon si prepara al gran finale. Tre tappe in poco più di due settimane per definire le classifiche: si parte il 5 marzo dalla Finlandia, si chiude il 22 marzo a Oslo con l’assegnazione delle Sfere di cristallo.

Il biathlon si prende una pausa dopo l’Olimpiade, ma è una pausa breve. La federazione internazionale ha scelto di inserire nel calendario i Mondiali giovanili in Germania prima della ripresa del massimo circuito, posticipando il ritorno in gara rispetto ad altre discipline invernali. Il settore femminile tornerà protagonista il 5 marzo, quello maschile il 6 marzo: da lì in poi saranno tre settimane decisive per definire le gerarchie stagionali e assegnare le ambite Sfere di cristallo.

Tappa 7 — Kontiolahti (Finlandia), 5-8 marzo

Si riparte dalla Finlandia, sede tradizionale del calendario di biathlon. La tappa di Kontiolahti propone un programma ricco che mescola gare individuali, mass start e staffette, con la possibilità di incidere fin da subito sulle classifiche generali.

Giovedì 5 marzo — Individuale femminile ore 17.05 Venerdì 6 marzo — Individuale maschile ore 17.10 Sabato 7 marzo — Mass Start femminile ore 13.40 · Staffetta maschile ore 15.40 Domenica 8 marzo — Staffetta femminile ore 13.30 · Mass Start maschile ore 16.55

Tappa 8 — Otepää (Estonia), 12-15 marzo

Il secondo appuntamento porta il circo bianco in Estonia, paese che nel 2027 ospiterà i Campionati del Mondo. Sprint, inseguimenti e competizioni miste caratterizzano una tappa ad alta tensione agonistica, con formati di gara che premiano precisione al poligono e velocità sugli sci.

Giovedì 12 marzo — Sprint maschile ore 15.15 Venerdì 13 marzo — Sprint femminile ore 15.15 Sabato 14 marzo — Inseguimento maschile ore 13.30 · Inseguimento femminile ore 16.00 Domenica 15 marzo — Single Mixed ore 12.35 · Staffetta mista ore 14.40

Tappa 9 — Oslo (Norvegia), 19-22 marzo

Il gran finale si consuma nella cornice più celebre del biathlon internazionale. Oslo chiude la stagione e assegna le Sfere di cristallo: chi vorrà ancora giocarsi il titolo dovrà presentarsi ai cancelletti di partenza in forma perfetta.

Giovedì 19 marzo — Sprint femminile ore 16.15 Venerdì 20 marzo — Sprint maschile ore 16.15 Sabato 21 marzo — Inseguimento femminile ore 13.45 · Inseguimento maschile ore 16.15 Domenica 22 marzo — Mass Start femminile ore 13.45 · Mass Start maschile ore 16.30

PROGRAMMA IN SINTESI

5-8 marzo — Kontiolahti (FIN) · Individuale · Mass Start · Staffette 12-15 marzo — Otepää (EST) · Sprint · Inseguimenti · Staffetta mista 19-22 marzo — Oslo (NOR) · Sprint · Inseguimenti · Mass Start · 🏆 Sfere di cristallo