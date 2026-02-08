5 Cerchi, 5 curiosità su Dorothea Wiener

Nel biathlon servono resistenza, precisione e sangue freddo. Dorothea Wierer ha tutto questo ma oltre al suo fucile porta con sé anche tanto altro: femminilità, abitudini quotidiane, piccoli rituali che tengono lontano il rumore delle medaglie

5 curiosità sulla campionessa azzurra Dorothea Wiener, oltre il bersaglio

1.Dorothea ha sempre gareggiato truccata. Cura i capelli, il viso, l’immagine. Non per apparire, ma per riconoscersi. In uno sport spesso percepito come “maschile”, fatto di fatica, freddo e armi in spalla, ha scelto di non mimetizzarsi. Come ha raccontato più volte, non è vanità: è un modo per non perdere sé stessa mentre fa uno degli sport più duri al mondo.

2. Nel corso degli anni Dorothea ha utilizzato carabine di colori diversi, trasformando anche l’attrezzo più tecnico in una scelta personale. Dal nero al blu, fino a una decisione particolarmente simbolica: la carabina bianca, scelta per la stagione che porta a Milano-Cortina. Un colore che per lei rappresenta pace, luce, essenzialità.

Se sei vuoi conoscere le altre curiosità vai su SPORTFACE, registrati gratuitamente e segui i nostri format 5 Cerchi e Inside

