Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Calendario, sedi e azzurri da medaglia

Dopo il grande successo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e le emozioni delle competizioni che hanno coinvolto il mondo dello sport, è tutto pronto per l’altro grande appuntamento dell’anno

Le Paralimpiadi Invernali 2026, che prenderanno il via sabato 6 marzo 2026 con la cerimonia di apertura ufficiale all’Arena di Verona.

La rassegna paralimpica, che è la 14ª edizione dei Giochi Invernali Paralimpici, proseguirà fino al 15 marzo 2026, trasformando diverse località italiane in palcoscenici per lo sport adattato ai massimi livelli.

La Fiaccola Paralimpica e la staffetta della Fiamma

Il simbolo dei Giochi, la Fiamma Paralimpica, ha attraversato l’Italia in un intenso percorso di oltre 11 giorni, partendo dal Regno Unito, la culla del movimento paralimpico, e passando per città come Torino, Milano, Roma, Napoli e Bologna prima di arrivare a Verona per accendere lo spirito della competizione.

Il viaggio della fiamma ha coinvolto oltre 500 tedofori, tra atleti paralimpici, rappresentanti sportivi e persone simbolo del valore inclusivo dello sport, uniti per celebrare storie di resilienza e forza.

Dove si gareggerà e cosa aspettarsi

Le gare paralimpiche saranno distribuite sulle principali sedi dell’edizione:

Cortina d’Ampezzo – Para Sci alpino e para Snowboard, oltre al wheelchair curling allo Stadio Olimpico del Ghiaccio.

Tesero (Val di Fiemme) – Para Biathlon e Sci di fondo paralimpico.

Milano – Para Ice Hockey presso la Santa Giulia Ice Hockey Arena.

Si prevede la partecipazione di circa 665 atleti da oltre 50 nazioni, pronti ad affrontare una decina di giorni di competizioni intense, emozionanti e simboliche.

Spirito e importanza delle Paralimpiadi

Le Paralimpiadi non sono solo uno degli eventi sportivi più importanti al mondo per gli atleti con disabilità, ma rappresentano anche un momento di riflessione e di sensibilizzazione sociale.

Uno spazio dove inclusione, equità e performance sportiva si fondono per mostrare al pubblico internazionale la potenza dello sport adattato.

Questa edizione di Milano-Cortina 2026 promette di essere tra le più affascinanti e partecipate di sempre, con competizioni spettacolari e atleti pronti a superare i propri limiti sotto gli occhi del mondo.

Gli azzurri più attesi

Giacomo Bertagnolli, pluricampione paralimpico nello sci alpino, punto di riferimento del movimento italiano. Dopo le medaglie conquistate nelle precedenti edizioni, arriva a Milano-Cortina con ambizioni importanti.

René De Silvestro, tra i giovani più brillanti del circuito, già medagliato ai Giochi, capace di competere ai massimi livelli nelle discipline tecniche.

Federico Pelizzari, nome emergente del team azzurro, pronto a sfruttare il fattore casa.

Nazionale italiana di Para Ice Hockey, l’Italia punta sull’esperienza del gruppo storico e sull’energia del pubblico di Milano per cercare l’impresa contro potenze come USA e Canada.

Un evento che va oltre lo sport

Le Paralimpiadi non rappresentano soltanto una rassegna agonistica: sono il simbolo di inclusione, resilienza e abbattimento delle barriere. Milano-Cortina 2026 sarà un’occasione unica per mostrare al mondo il valore dello sport paralimpico italiano, in un’edizione che promette record di pubblico e visibilità.

Noi di Sportface seguiremo i nostri atleti. L’Italia è pronta. Ora la parola passa agli atleti.

