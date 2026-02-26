Coppa del Mondo sci alpino, Goggia terza nella seconda prova a Soldeu: Ortlieb la più veloce

A Soldeu si chiude la seconda prova cronometrata della discesa femminile: Sofia Goggia firma il terzo tempo, davanti a lei Nina Ortlieb e Corinne Suter.

Sulla pista andorrana di Soldeu va in archivio la seconda e ultima prova in vista della discesa che aprirà la tappa di Coppa del Mondo. Terzo riscontro cronometrico per Sofia Goggia, mentre il miglior tempo di giornata porta la firma dell’austriaca Nina Ortlieb.

Ortlieb davanti a tutte, Goggia ancora terza

Ortlieb ferma il cronometro sull’1’32″26, precedendo di 0″76 la svizzera Corinne Suter e di 0″82 Sofia Goggia, che replica così il terzo tempo già ottenuto nella prima prova. Federica Brignone non ha preso parte alla sessione per evitare di sovraccaricare la gamba sinistra.

Al termine della prova, Goggia ha dichiarato: “Le condizioni della pista sono veramente belle – ha confidato a fine prova Sofia Goggia – nonostante faccia un po’ di caldo; la neve è dura e compatta, ideale per sciare. Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c’è molto da lottare e nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione. Ho fatto due prove solide, ero venuta direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il mood giusto: sono fiduciosa per le prossime gare ed in questo finale di stagione vorrei esprimermi al meglio in ogni appuntamento. Anche alle Olimpiadi, pur con un solo bronzo, ho espresso a tratti il mio potenziale in tre discipline. C’erano tante aspettative su di noi ma è stata un’Olimpiade davvero nazionalpopolare, grazie a tutti quelli che ci hanno seguite, Cortina ci ha dato sensazioni ed emozioni incredibili e sono davvero orgogliosa di aver gareggiato per il mio Paese”.

Le altre italiane: Pirovano 13ª, Delago vicine

Laura Pirovano chiude con il tredicesimo tempo, accusando un ritardo di 1″66 dalla vetta occupata da Ortlieb. Le sorelle Nicol e Nadia Delago terminano rispettivamente a 1″79 e 1″81 dalla leader. Più staccate Elena Curtoni, a 2″25, e Roberta Melesi a 2″40, seguite da Asja Zenere a 4″21 e Sara Allemand a 4″93.

Tempo elevato per Sara Thaler, rimasta ferma in pista per oltre due minuti dopo la caduta dell’austriaca Schöpf che la precedeva.

Domani la discesa: start alle 11

La tappa di Soldeu entrerà nel vivo con la discesa libera, in programma domani con partenza fissata alle ore 11.