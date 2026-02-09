5 Cerchi, 5 curiosità su Lisa Vittozzi

Lisa Vittozzi insieme a Wierer, Giacomel e Hofer, ha trascinato l’Italia verso uno storico argento olimpico nel Biathlon

Ecco 5 curiosità su Lisa Vittozzi, tra ricordi calcistici e fame di libri

1. Prima di diventare un cecchino sugli sci, Lisa era una vera sportiva a tutto tondo. Da piccola si definiva un “maschiaccio”: giocava a calcio (nel ruolo di centrocampista) e a tennis. La passione per il biathlon è nata quasi per caso, ma quel background dinamico le ha regalato la coordinazione e la grinta che oggi vediamo in pista.

2. Se vi chiedete come faccia ad essere così precisa sotto pressione, sappiate che il feeling con le armi è iniziato molto presto. Già da bambina Lisa adorava giocare con le pistole ad aria compressa e i giocattoli a bersaglio. Quello che per molti era solo un gioco, per lei è diventato un destino olimpico: oggi è considerata una delle tiratrici più rapide e glaciali del circuito mondiale

