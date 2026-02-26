Coppa del Mondo sci alpino, Franzoni il più veloce nella prima prova di Garmisch: Casse quinto

Sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen il miglior tempo nella prima prova cronometrata è di Giovanni Franzoni. Buon quinto posto per Mattia Casse.

Si apre con il miglior riscontro di Giovanni Franzoni la prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo sulla pista Kandahar di Garmisch, in Germania. L’azzurro ha mostrato subito un ottimo feeling con il tracciato bavarese, facendo segnare il tempo di 1’49″52.

Franzoni davanti a Catern, Monsen e Cochran-Siegle

Il bresciano, medaglia d’argento olimpica poche settimane fa a Bormio, ha preceduto di 21 centesimi lo sloveno Martin Cater e di 26 centesimi lo svedese Felix Monsen. Quarta posizione, a sei decimi, per lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Subito dietro Mattia Casse, quinto con un distacco di 0″64, appaiato al canadese Brodie Seger e seguito dal francese Nils Allegre, settimo a 0″66.

Gli altri azzurri e i big

Prova più accorta per Christof Innerhofer (oro iridato in superG e bronzo in discesa a Garmisch nel 2011) e Florian Schieder, che hanno chiuso rispettivamente con il 17° e il 18° tempo in 1’54″ e 1’58″. Più indietro Guglielmo Bosca, staccato di 2″00, e Benjamin Alliod a 2″71. Dominik Paris, ultimo vincitore in discesa sulla Kandahar nel 2021, ha rallentato nella seconda parte del tracciato, terminando con un distacco superiore ai tredici secondi.

Tra gli altri protagonisti, Monney è stato il migliore degli svizzeri a 0″79 da Franzoni, con Odermatt a 1″36, Rogentin a 1″38 e Von Allmen a 3″12. Distacchi di 1″22 per Haaser e 1″77 per Kriechmayr.

Il programma: seconda prova e gare del weekend

Domani è prevista la seconda prova cronometrata che precederà la discesa di sabato 28 febbraio e il superG in calendario il giorno successivo. In entrambi i casi lo start è fissato alle ore 11:45.