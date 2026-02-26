FITAV, Consiglio Federale a Roma: tesseramento 2026, nuovi delegati e Women’s Committee

Seconda riunione dell’anno per il Consiglio Federale FITAV nella sede del Palazzo delle Federazioni Sportive: focus su tesseramento, impiantistica per l’alto livello e nuove nomine territoriali.

Si è svolta nella Sala A del Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano, a Roma, la seconda seduta del 2026 del Consiglio Federale della Federazione Italiana Tiro a Volo.

A partire dalle 10.30 di mercoledì 25 febbraio, i consiglieri hanno affrontato diversi punti all’ordine del giorno, tra proposte per il tesseramento 2026, nomine regionali e delibere di natura tecnico-amministrativa.

Il messaggio del presidente Rossi

Ad aprire i lavori è stato il presidente federale

Ad aprire i lavori è stato il presidente federale Luciano Rossi, che nel suo intervento introduttivo ha richiamato il significato dei risultati organizzativi e sportivi legati ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Rossi ha sottolineato il valore del lavoro svolto dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, guidata da Giovanni Malagò, evidenziando anche il contributo del sistema sportivo nazionale e delle federazioni coinvolte, in particolare sci e sport del ghiaccio, per i risultati conseguiti dagli Azzurri.

Tesseramento e contributi per l’impiantistica

Tra le principali decisioni adottate, il Consiglio ha esaminato e presentato nuove iniziative relative al tesseramento 2026.

Approvato inoltre il regolamento per i contributi destinati al miglioramento delle dotazioni impiantistiche per la preparazione olimpica e di alto livello per l’anno in corso, misura pensata per sostenere le strutture impegnate nella crescita tecnica degli atleti.

Nuovi Delegati Regionali

Il Consiglio Federale ha deliberato anche due nomine territoriali:

Umberto Minucci nuovo Delegato Regionale della Toscana, subentrato al Commissario Straordinario Arnaldo Sacchetti;

Roberto Sechi nuovo Delegato Regionale della Sardegna, in sostituzione di Federica Riu.

Un passaggio che rientra nella strategia di rafforzamento della presenza federale sul territorio.

Nasce il FITAV Women’s Committee

Tra le novità più rilevanti, l’istituzione della Commissione “FITAV Women’s Committee”, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione femminile nel tiro a volo.

La Commissione sarà composta da:

Emanuela Croce Bonomi (Presidente)

Federica Riu (Vicepresidente)

Christine Maria Brescacin

Roberta Pelosi

Cristina Russo

Un’iniziativa che punta a promuovere inclusione e sviluppo del settore femminile all’interno della disciplina.

“Presenza sul territorio, chiave per il futuro”

Nel suo intervento conclusivo, il presidente Rossi ha ribadito il ruolo centrale della Federazione nel supporto alle realtà locali: “Il ruolo della Federazione, oggi più che mai, è quello di essere presente sul territorio, di mobilitare l’organizzazione territoriale attraverso i Delegati Regionali fino ad arrivare ai gestori dei campi, perché è proprio attraverso loro che si costruisce giorno per giorno il futuro del nostro Sport”.

La riunione di febbraio segna così un ulteriore passo nella programmazione federale per il 2026, tra governance, sviluppo impiantistico e attenzione alla crescita della base.

