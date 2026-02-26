Jutta Leerdam mette all’asta la tuta utilizzata a Milano-Cortina

Jutta Leerdam mette all’asta la tuta arancione di Milano-Cortina già oltre 8.000 euro: potrebbe superare i 10.000

Dopo essersi confermata protagonista assoluta alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con un oro e record olimpico nei 1000 metri e un argento nei 500 metri del pattinaggio di velocità, la grande star olandese Jutta Leerdam ha deciso di dare nuova vita alle sue imprese olimpiche anche fuori dalle piste.

La campionessa ha infatti messo all’asta la tuta arancione con cui ha conquistato le sue medaglie durante i Giochi, attirando subito l’attenzione dei collezionisti e dei fan di tutto il mondo

L’indumento, firmato dalla stessa Leerdam, è rapidamente diventato un “cimelio” altamente ambito: dopo pochi giorni dall’apertura dell’asta online, le offerte hanno già superato gli 8.000 euro, con possibilità concrete che il valore finale possa avvicinarsi o addirittura superare i 10.000 euro entro la chiusura prevista per sabato 28 febbraio.

La tuta è diventata un oggetto ricercato non solo per il collegamento diretto alle imprese di Leerdam in Italia, ma anche per il simbolismo legato alla sua stagione olimpica. Il colore arancione è un omaggio alla tradizione sportiva dei Paesi Bassi, mentre la firma della pattinatrice ne aumenta ulteriormente il valore per collezionisti e appassionati.

L’iniziativa rientra nell’ambito di aste dedicate ai capi indossati dagli atleti durante la rassegna olimpica, promosse per valorizzare materiali autentici e sostenere progetti sportivi legati alle federazioni e ai club. In passato, anche altri oggetti legati ai Giochi hanno raggiunto cifre significative, dimostrando quanto l’interesse per i memorabilia olimpici resti alto.

Con questa mossa, Leerdam estende l’eco dei suoi straordinari risultati sul ghiaccio, offrendo ai tifosi italiani e internazionali l’opportunità di portarsi a casa un pezzo di storia di Milano-Cortina 2026.