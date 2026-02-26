NBA, Detroit piega Oklahoma: vincono anche Denver, Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden State

Notte ricca di partite tra mercoledì e giovedì nel campionato NBA: i Pistons superano i Thunder, i Nuggets dominano Boston, successo allo scadere per i Bucks contro Cleveland.

Si chiude con diversi risultati significativi la notte NBA tra mercoledì e giovedì. A sorpresa cade Oklahoma sul parquet di Detroit, mentre Denver impone la propria forza contro Boston. Vittorie anche per Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden State.

Detroit supera Oklahoma: Cunningham e Duren decisivi

Colpo interno dei Pistons, che si impongono 124-116 sui Thunder. Protagonista Cade Cunningham, autore di 29 punti e 13 assist, affiancato da un Jalen Duren da 29 punti e 15 rimbalzi. Oklahoma paga ancora l’assenza per infortunio di Shai Gilgeous-Alexander. A tenere in partita i Thunder è Jaylin Williams, ultimo ad arrendersi con 30 punti e 11 rimbalzi, ma non basta per evitare il ko.

Denver travolge Boston: Jokic trascina i Nuggets

Successo netto per Denver, che in casa supera Boston grazie alla prova completa di Nikola Jokic: 30 punti, 12 rimbalzi e 6 assist per il centro serbo. Ai Celtics non sono sufficienti i 23 punti di Jaylen Brown e i 20 di Derrick White per restare agganciati alla partita.

Milwaukee beffa Cleveland nel finale

Vittoria sofferta per i Bucks, che piegano Cleveland 118-116. Decisivo il canestro a 20 secondi dalla sirena di Kevin Porter Jr, che chiude con 20 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. I Cavaliers cedono nonostante i 27 punti di Jarrett Allen e i 26 di Dennis Schroder.

Houston domina Sacramento: tripla doppia per Sengun

Netta affermazione dei Rockets, che in Texas travolgono Sacramento 128-97. Alperen Sengun firma una tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Ottima anche la prestazione di Reed Sheppard, che mette a referto 28 punti e 3 rimbalzi.

San Antonio la spunta a Toronto, Warriors ok a Memphis

Successo esterno per gli Spurs, che battono Toronto 110-107 mandando sei giocatori in doppia cifra. Il miglior realizzatore è Devin Vassell con 21 punti. Serata complicata al tiro per Victor Wembanyama, che chiude con 12 punti, 8 rimbalzi e 3/12 dal campo.

Colpo in trasferta anche per Golden State, che passa 133-112 sul campo di Memphis. I Warriors si affidano ai 21 punti di Will Richard e ai 19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Brandon Podziemski per controllare il match.