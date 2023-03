Scherma, Grand Prix spada Budapest 2023: nove italiane nel tabellone principale

La giornata di qualificazione al Grand Prix FIE di spada a Budapest porta in dote all’Italia nove pass per il tabellone principale della prova femminile, in programma domani nella capitale ungherese. Quattro azzurre erano già certe di esserci tramite ranking, mentre altre cinque si sono guadagnate oggi in pedana la possibilità di giocarsi le proprie chances contro le migliori. Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola erano già ammesse tra le migliori 64, poi a loro si sono aggiunte in queste ore prima Roberta Marzani e Giulia Rizzi con sei vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi, poi Alessia Pizzini, Alessandra Bozza e Nicol Foietta nei seguenti tabelloni preliminari. Niente da fare invece per Sara Kowalczyk, Gaia Traditi ed Eleonora De Marchi che sono state eliminate.

Giornata tutta da vivere quella di domani a Budapest, visto che andranno in scena sia la gara individuale femminile che quella maschile. Tra gli uomini a rappresentare i colori azzurri scenderanno in pedana Federico Vismara, Gabriele Cimini, Giulio Gaetani, Valerio Cuomo, Enrico Piatti e Filippo Armaleo.