Running, presentata la X Sportway Lago Maggiore Marathon: si corre domenica 7 novembre

by Redazione

Manca sempre meno alla X Sportway Lago Maggiore Marathon, in programma il prossimo 7 novembre, un evento in cui i podisti sono accompagnati dal Lago Maggiore lungo tutto il percorso, avendo anche la possibilità di scegliere tra quattro distanze. La manifestazione è organizzata da Sport PRO-MOTION A.S.D. alla cui guida è il Presidente Paolo Ottone, da sempre impegnato nella promozione della cultura sportiva e dello sport come volano per far conoscere il territorio con l’intento di incoraggiare il turismo. Quest’anno si celebra la decima edizione della manifestazione, con partenza da Arona ed arrivo a Verbania. Una gara in linea nella quale gli atleti avranno sempre come compagno il Lago Maggiore, sulla destra, e davanti un tracciato veloce, ideale per raccogliere le soddisfazioni di un personal best.

I programma quattro distanze, sia in versione competitiva che non competitiva: 42, 21 KM, 33 e 10 KM. Ad eccezione della 10KM, partenza da Arona per tutte le gare e arrivo a Stresa per la 21 KM, a Verbania diretto per la 33 KM e con una piccola deviazione alla partenza e sul percorso per la 42 KM. Sono velocissimi i 10KM che partono da Fondotoce – Piano Grande ed arrivano a Verbania. In gara i migliori maratoneti piemontesi a caccia del titolo di Campione Fidal Piemonte Maratona. Gli atleti potranno inoltre ricordare gli eventi targati Sport Pro-Motion grazie alla t-shirt commemorativa della manifestazione, mentre l’ambitissima medaglia color oro con il cordino blu riporta la data dell’evento ed il Golfo Borromeo.

La gara, però, acquisisce una grande importanza anche per merito del grande lavoro svolto dai volontari chiamati da Sport PRO-MOTION A.S.D., società organizzatrice, per la riuscita della manifestazione. Questi ragazzi lavorano per l’allestimento e la dispensazione dei ristori, la preparazione e la distribuzione dei pacchi gara, lo stoccaggio e la consegna delle borse ed il loro trasporto da una città all’altra, l’allestimento delle aree Expo, delle transenne, il presidio degli incroci, la messa in sicurezza dei percorsi, l’intervento sanitario e tanto altro ancora.

Tra i volontari, quest’anno ci saranno anche Chiara e Matteo, due giovanissimi ragazzi che frequentano la terza media e la seconda liceo, rispettivamente. Sono stati proprio loro a chiedere ai genitori di poter contribuire al successo della X SPORTWAY Lago Maggiore Marathon partecipando come volontari durante tutto il weekend di gara, da venerdì a domenica. Sport PRO-MOTION A.S.D. conferma la volontà di preservare l’ambiente, un intento diventato ancora più concreto grazie all’ottenimento della certificazione “green”, attraverso la consulenza dello studio LOCOM che ha permesso che gli eventi Sport PRO-MOTION A.S.D. siano certificati ISO 20121 per la gestione sostenibile dell’evento. Un obiettivo raggiunto grazie al contributo del Progetto “AMALAKE – Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020. La Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di progetto.

Da quest’anno la Lago Maggiore Marathon e la Lago Maggiore Half Marathon hanno raggiunto l’obiettivo desiderato in termini di impatto ambientale. Entrambe le manifestazioni sono un importante volano per il settore turismo oltre che per lo sport, richiamando più di duemila podisti e relativi accompagnatori, un incremento locale importante che potrebbe gravare sull’ambiente. Nel corso degli anni, a partire dal 2008, Sport PRO-MOTION A.S.D. ha lavorato per trasformare la manifestazione in una risorsa per il territorio e, allo stesso tempo, per ridurre l’immissione di rifiuti. Tra le misure adottate nel periodo pre-pandemia, l’eliminazione delle bottiglie in PET dei punti di ristoro in favore di bicchieri in materiale ecologico riempiti al momento con acqua prelevata dall’acquedotto, la fornitura di una sola spugna nel pacco gara, un’attenzione che permette di utilizzare sei spugne in meno per ciascun maratoneta. Accanto a queste, vi sono le riduzioni di impatto del traffico veicolare, grazie alla possibilità di usufruire del viaggio di rientro in battello.

Coniugare le emozioni legate allo sport con la conoscenza del territorio da parte dei partecipanti e dei loro familiari è da sempre l’intento di Sport PRO-MOTION A.S.D. che, accanto alla soddisfazione di chi correrà, pone come obiettivo a medio-lungo termine quello di creare concrete ricadute economico-promozionali a beneficio del settore turistico.