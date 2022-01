Pallanuoto, World League maschile 2022: Italia ko all’esordio, Serbia vince 12-9

by Deborah Sartori

Italia pallanuoto Settebello - Foto Mezzelani / GMT

L’Italia perde 12-9 contro la Serbia nella partita valevole per il girone C della World League maschile 2022 di pallanuoto. A Sabac, in Serbia, il Settebello di Sandro Campagna si trova subito ad inseguire ma rimane in scia agli avversari fino al terzo quarto. Negli ultimi minuti gli azzurri perdono contatto e i campioni olimpici ne approfittano per allungare. La Serbia sfrutta meglio le superiorità numeriche (6/14 contro 3/13) e conquista così la vittoria davanti ai propri tifosi. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – Di Fulvio si aggiudica lo sprint iniziale e regala il primo possesso all’Italia. Le difese lavorano bene e il punteggio rimane fermo sullo 0-0 per tre minuti, quando DI Fulvio commette fallo e Rasovic guadagna rigore, poi ben trasformato (1-0). Cannella va nel pozzetto e l’Italia, in inferiorità numerica, subisce il gol di Randelovic (2-0). Andrea Fondelli sblocca l’attacco azzurro (2-1), ma poi sbaglia un rigore sprecando la possibilità di pareggiare. Rasovic ci punisce ancora (3-1) e l’ultimo tentativo azzurro si ferma sulla traversa, così la Serbia chiude in vantaggio il primo quarto. Nel secondo quarto l’Italia prova a ricucire con Di Fulvio e Matteo Iocchi Gratta (4-3) ma la parata di Mitrovic sul tiro di Cannella impedisce all’Italia di pareggiare i conti. Rasovic riporta sul +2 la Serbia, Iocchi Gratta va a segno ma arriva la risposta di Lukic a 9″ dal termine e i padroni di casa chiudono in vantaggio il primo tempo (6-4).

Nel terzo quarto l’Italia si aggiudica lo sprint con Luca Damonte e va subito a segno con Marziali (6-5), ma la Serbia in superiorità numerica non sbaglia e Drasovic firma il gol del doppio vantaggio (7-5). Fondeli ci tiene a galla rispondendo al gol di Mandic (8-6) ma Rasovic va a segno e porta la Serbia al +3 (9-6). Nel quarto periodo l’Italia prova a reagire con Presciutti, ma Randelovic e Drasovic firmano l’allungo decisivo (11-7) che stronca il Settebello. Marziali prova a trascinare l’Italia e la porta a -2 a 28″ dal termine (11-9), ma la Serbia risponde con Mandic per il definitivo 12-9.