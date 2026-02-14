Shakerati, podcast on the rocks. Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

Non è una semplice intervista. Non è il classico talk sportivo.

Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks è un incontro autentico, uno spazio in cui gli atleti smettono di essere personaggi pubblici e tornano a essere persone.

Il format è tanto semplice quanto originale: due atleti, un tavolo, uno shaker. Nessuna scaletta prestabilita, nessun copione rigido, nessun cronometro a scandire i tempi. Le domande non arrivano dall’esterno, ma vengono pescate e mescolate direttamente dai protagonisti.

Sono loro a “shakerare” la conversazione, scegliendo il ritmo e la direzione del dialogo. Lo sport rimane sullo sfondo. Al centro emergono le storie personali, le fragilità, le relazioni, le paure, le ossessioni e la quotidianità che raramente trovano spazio nel racconto pubblico.

Ogni puntata diventa così unica e imprevedibile, perché diverso è il modo in cui ciascun atleta reagisce alle domande e decide di mettersi in gioco.

Il gesto dello shaker non è solo un elemento scenografico, ma il simbolo stesso del format: mescolare esperienze, rompere la superficie, far emergere verità non filtrate. Senza gerarchie, senza ruoli predefiniti, senza barriere.

Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks non è uno show sullo sport. È una conversazione tra pari. Ed è proprio questa la sua forza.

Nel primo episodio davanti allo shaker Vito Dell’Aquila, Taekwondo, e la canottiera Valentina Rodini: tra aneddoti e retroscena, i due si raccontano senza filtri, tra le imprese quotidiane della vita di tutti i giorni, oltre le gesta sportive su tatami e canoa

