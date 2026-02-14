LIVE Under 18 ad Ancona su Atletica Italiana Tv: Doualla in finale alle 18.55, Del Pioluogo storico a 20,10

Day 1 dei Campionati Italiani Allievi indoor al PalaCasali in diretta streaming su Atletica Italiana Tv e app SportFace: undici titoli in palio, oltre 700 atleti in gara e riflettori su Kelly Doualla. Nel peso impresa di Antony Del Pioluogo con il miglior lancio italiano U18 indoor di sempre.

Campionati Italiani Allievi indoor LIVE su Atletica Italiana Tv

Ad Ancona è scattato il Day 1 dei Campionati Italiani Allievi indoor, con undici titoli da assegnare nella prima giornata al PalaCasali. L’evento è trasmesso in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace.

Oltre 700 atleti sono impegnati nelle due giornate di sabato e domenica, pronti a contendersi le maglie tricolori con un obiettivo ambizioso: conquistare un posto agli Europei Under 18 di Rieti, in programma dal 16 al 19 luglio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Peso: Del Pioluogo riscrive la storia con 20,10

La mattinata si illumina con un risultato storico nel getto del peso. Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera Friulintagli) supera per la prima volta nella categoria allievi indoor la barriera dei venti metri: 20,10 al secondo lancio, miglior misura italiana Under 18 al coperto di sempre.

Superato il 19,82 di Carmelo Musci (2018), l’atleta di Aviano conferma un progresso straordinario dopo il 19,74 stagionale. Allenato a Sacile da Paolo Fadelli, Del Pioluogo – 192 centimetri di statura – compie un salto di qualità notevole rispetto al precedente personale di 19,03.

Completano il podio Giuliano Pagot (Libertas Friul Palmanova, 17,90) e Lorenzo Santese (Atl. Estense, 16,50). Senza misura Jesse John (Corricv-Guglielmo Atletica), tre nulli per il calabrese.

Lungo: Faganello vola a 7,32

Nel salto in lungo si esalta Gabriele Faganello (Atl-Etica Impresa Sociale), che migliora due volte il personale: 7,11 al quinto tentativo e poi 7,32 nell’ultimo salto.

Alle sue spalle Francesco Borroni (Osa Saronno Libertas, 6,94) e Dawins Ratti (Atl. Gavirate, 6,81), entrambi al personale. Per Faganello, che sogna il decathlon agli Europei U18, un’altra conferma dopo i successi della scorsa estate.

Batterie 60 metri: Doualla in finale alle 18.55

Subito in pista Kelly Doualla nei 60 metri. La primatista europea Under 18 (7.19 nella scorsa stagione) gestisce la batteria con un tranquillo 7.65, assicurandosi l’accesso alle semifinali delle 16.30.

La finale è in programma alle 18.55, sempre in diretta su Atletica Italiana Tv.

Per ora il miglior crono è il 7.60 di Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno). Al maschile spiccano il 6.94 di Valerio Paparo (Atl. Roma Acquacetosa), il 6.96 del neoprimatista italiano Matteo Berardo (Atl. Meneghina) e il 6.96 del tricolore cadetti Diego Ficarra (Pol. Borgo Panigale).

400 metri e programma

Nei 400 metri guidano le liste verso le finali di domenica Edoardo Petriaggi (Studentesca Rieti Milardi, 49.47) e Aurora Aresu (Tespiense Quartu, 56.17).

La giornata prosegue con aggiornamenti in tempo reale, risultati e fotogallery.

Tutto LIVE su Atletica Italiana Tv e app SportFace.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format