ATP 500 Doha, Sinner sfida Machac: tabellone e possibili incroci con Alcaraz

Sorteggiato il tabellone del torneo in Qatar: Jannik Sinner debutta contro Tomas Machac. Possibile quarto con Mensik e finale con Alcaraz. Diretta esclusiva su Sky Sport e NOW dal 16 al 21 febbraio.
Il tabellone dell’ATP 500 di Doha
Dal 16 al 21 febbraio, sul cemento in Qatar, va in scena l’ATP 500 di Doha. È stato sorteggiato il tabellone del torneo che segna il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo l’Australian Open, chiuso in semifinale.
Il numero 2 del mondo debutterà contro il ceco Tomas Machac (n. 31 del ranking ATP). Dall’altra parte del tabellone, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz inizierà il suo percorso contro il francese Arthur Rinderknech.
Assente Novak Djokovic, che ha rinunciato al torneo.
I potenziali quarti di finale
In base al seeding, questi gli incroci teorici ai quarti:
-
[1] Alcaraz (Esp) vs [7] Khachanov
-
[4] Medvedev vs [5] Rublev
-
[8] Lehecka (Cze) vs [3] Bublik (Kaz)
-
[6] Mensik (Cze) vs [2] Sinner (Ita)
Il percorso teorico di Sinner
Il cammino potenziale dell’azzurro:
-
1T – Machac
-
2T – Popyrin
-
QF – Mensik
-
SF – Bublik/Fils
-
F – Alcaraz/Medvedev/Rublev
Il percorso teorico di Alcaraz
Quello del numero 1 del mondo:
-
1T – Rinderknech
-
2T – Royer/Qualy
-
QF – Munar/Khachanov/Fucsovics
-
SF – Medvedev/Rublev/Tsitsipas
-
F – Sinner/Bublik/Lehecka
Con questi incroci, si profila la possibilità di una nuova finale tra i due migliori giocatori del mondo.
Dove vedere il torneo
L’ATP 500 di Doha è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio.