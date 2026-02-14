Sportface TVLive
Tennis

ATP 500 Doha, Sinner sfida Machac: tabellone e possibili incroci con Alcaraz

Tennis Australian Open
Mandatory Credit: Photo by Ella Ling/Shutterstock (16371207cn) Jannik Sinner during his second round match Australian Open tennis tournament, Day Five, Melbourne Park, Australia - 22 Jan 2026

Sorteggiato il tabellone del torneo in Qatar: Jannik Sinner debutta contro Tomas Machac. Possibile quarto con Mensik e finale con Alcaraz. Diretta esclusiva su Sky Sport e NOW dal 16 al 21 febbraio.

Il tabellone dell’ATP 500 di Doha

Dal 16 al 21 febbraio, sul cemento in Qatar, va in scena l’ATP 500 di Doha. È stato sorteggiato il tabellone del torneo che segna il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo l’Australian Open, chiuso in semifinale.

Il numero 2 del mondo debutterà contro il ceco Tomas Machac (n. 31 del ranking ATP). Dall’altra parte del tabellone, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz inizierà il suo percorso contro il francese Arthur Rinderknech.

Assente Novak Djokovic, che ha rinunciato al torneo.

I potenziali quarti di finale

In base al seeding, questi gli incroci teorici ai quarti:

  • [1] Alcaraz (Esp) vs [7] Khachanov

  • [4] Medvedev vs [5] Rublev

  • [8] Lehecka (Cze) vs [3] Bublik (Kaz)

  • [6] Mensik (Cze) vs [2] Sinner (Ita)

Il percorso teorico di Sinner

Il cammino potenziale dell’azzurro:

  • 1T – Machac

  • 2T – Popyrin

  • QF – Mensik

  • SF – Bublik/Fils

  • F – Alcaraz/Medvedev/Rublev

Il percorso teorico di Alcaraz

Quello del numero 1 del mondo:

  • 1T – Rinderknech

  • 2T – Royer/Qualy

  • QF – Munar/Khachanov/Fucsovics

  • SF – Medvedev/Rublev/Tsitsipas

  • F – Sinner/Bublik/Lehecka

Con questi incroci, si profila la possibilità di una nuova finale tra i due migliori giocatori del mondo.

Dove vedere il torneo

L’ATP 500 di Doha è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW dal 16 al 21 febbraio.

