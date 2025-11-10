Il croato tre volte campione olimpico e la britannica Lauren Henry vincono la classica sul Po. Grande prova degli azzurri con Gabriel Soares secondo e Valentina Rodini terza nella gara femminile.

Una splendida domenica di sport ha accompagnato la 34ª edizione del Silverskiff, la storica regata internazionale di canottaggio disputata sul fiume Po a Torino. Con condizioni meteo ideali e un leggero sole autunnale, 730 atleti singolisti hanno affrontato gli 11 chilometri del percorso, regalando spettacolo e competizione di alto livello.

A firmare la vittoria assoluta sono stati due fuoriclasse stranieri: il croato Martin Sinkovic, tre volte campione olimpico, e la britannica Lauren Henry, anche lei oro olimpico. Sinkovic ha chiuso in 40’19”, precedendo l’azzurro Gabriel Soares (Marina Militare), che mantiene comunque il record della gara con il 40’16” siglato nel 2022. Il podio maschile è stato completato dal serbo Nikolaj Pimenov, davanti al croato Ivan Talaja e al connazionale Martin Mackovic.

Nella top 10 anche l’olandese Jan Van Der Bij, il croato Anton Loncaric, il campione mondiale Under 23 Giacomo Matteucci (SC Armida), l’olandese Lucas Keijzer e Giovanni Acatrinei (Amici del Fiume).

Tra le donne, Lauren Henry ha tagliato il traguardo in 43’42”, precedendo l’olandese Roos de Jong e la campionessa olimpica azzurra Valentina Rodini (Fiamme Gialle), con la giovane Alice Gnatta (Fiamme Gialle) quarta assoluta. A seguire Tosca Kettler, Elizabeth Martin, Beenthe Boonstra, Irene Gattiglia, Francesca Grasso e Lisa Keurentjes.

Nei Pesi Leggeri, successo del britannico Ben Parsonage davanti a Leone Maria Barbaro (CC Tirrenia Todaro) e Luca Polito (Padova Canottaggio). Tra le donne, la migliore prestazione è di Valentina Rodini, che precede ancora Kettler e Martin.

Una giornata di sport e spettacolo sul Po che conferma il Silverskiff come uno degli appuntamenti più amati e prestigiosi del calendario internazionale del canottaggio.