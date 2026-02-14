Irlanda-Italia 20-13 al Sei Nazioni: azzurri avanti un tempo, poi la rimonta irlandese

All’Aviva Stadium di Dublino l’Italia di Quesada chiude in vantaggio 10-5 il primo tempo, ma nella ripresa l’Irlanda ribalta tutto con due mete e vince 20-13. A segno Nicotera e Lynagh, grande prova al piede di Garbisi. Domenica 22 la sfida con la Francia a Lille.

Irlanda-Italia 20-13: primo ko azzurro nel Sei Nazioni 2026

Si ferma a Dublino la corsa dell’Italia nel Sei Nazioni 2026. All’Aviva Stadium gli azzurri cedono 20-13 contro l’Irlanda al termine di una gara divisa in due tempi netti: dominio italiano nella prima frazione, reazione irlandese nella ripresa.

Per la squadra guidata da Gonzalo Quesada è la prima sconfitta del torneo, al termine di una partita che aveva fatto sognare dopo i primi 40 minuti chiusi avanti 10-5.

Primo tempo da grande Italia

L’Italia parte con personalità e intensità. Dopo la meta irlandese firmata da Osborne al 17’, gli azzurri rispondono subito con il piede preciso di Garbisi che al 20’ accorcia le distanze dalla piazzola.

Il momento chiave arriva al 34’: meta di Nicotera e trasformazione ancora di Garbisi. L’Italia va al riposo avanti 10-5, controllando ritmo e possesso contro una delle squadre più solide del torneo.

Una prima frazione di grande maturità, fatta di difesa organizzata e gestione intelligente delle fasi statiche.

La reazione dell’Irlanda nella ripresa

La partita cambia volto nei secondi 40 minuti. L’Irlanda aumenta la pressione e trova subito la meta con Conan al 42’, riaprendo completamente il match.

Al 57’ è Baloucoune a firmare la meta del sorpasso, trasformata da Crowley. Lo stesso Crowley al 63’ allunga con un calcio piazzato.

L’Italia prova a restare agganciata con un’altra punizione di Garbisi al 66’, ma non basta. La formazione azzurra va in pressing gli ultimi 10 minuti, andando vicino alla meta Menoncello, ma il rimbalzo dell’ovale è sfortunato. Insistono gli azzurri, a caccia del pareggio nel finale, conquistano una touche sui 5 metri e sull’azione seguente intercetto di Lowe e Italia che deve arrendersi.

I marcatori

IRLANDA-ITALIA 20-13

Marcatori:

17’ Osborne (m)

20’ Garbisi (cp)

34’ Nicotera (m), Garbisi (tr)

42’ Conan (m)

57’ Baloucoune (m), Crowley (tr)

63’ Crowley (cp)

66’ Garbisi (cp)

Per l’Italia a segno Nicotera e Lynagh, con Garbisi protagonista dalla piazzola in una giornata molto positiva al piede.

Prossimo appuntamento: Francia a Lille

Archiviata la prima sconfitta del torneo, l’Italia tornerà in campo domenica 22 febbraio a Lille contro la Francia, in una sfida che può dire molto sul percorso azzurro in questo Sei Nazioni.

La sensazione resta chiara: quando l’Italia gioca con questo livello di intensità e organizzazione può competere. Ma contro squadre come l’Irlanda servono ottanta minuti perfetti.

