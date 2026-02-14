Biathlon, sprint 7,5 km: oro a Kirkeeide, Vittozzi quinta a Milano-Cortina 2026

La norvegese Maren Kirkeeide trionfa nella sprint femminile olimpica davanti alle francesi Michelon e Jeanmonnot. Lisa Vittozzi chiude quinta con una prova perfetta al tiro, lontane le altre azzurre.
Kirkeeide oro nella sprint 7,5 km: doppio podio francese
La medaglia d’oro della sprint 7,5 chilometri femminile di biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 parla norvegese. A imporsi è Maren Kirkeeide, protagonista di un ultimo giro devastante che le permette di fare la differenza nel momento decisivo.
La scandinava batte in volata, per poco più di tre secondi, la francese Oceane Michelon, mentre il bronzo va all’altra transalpina Lou Jeanmonnot. Una gara combattuta fino agli ultimi metri, con il podio deciso sul ritmo e sulla tenuta nel finale.
Vittozzi quinta con 0 errori: medaglia sfiorata
Per l’Italia la migliore è Lisa Vittozzi, che manca il podio ma offre una prova di grande solidità. Perfetta al tiro, la 31enne di Pieve di Cadore chiude al quinto posto con un distacco di 40″6 dalla vincitrice.
Una gara pulita al poligono, ma non sufficiente per salire sul podio in una sprint dove il livello sugli sci è stato altissimo e i distacchi ridotti tra le prime.
Wierer fuori dalla top 30, Carrara ventesima
Giornata più complicata per Dorothea Wierer. Tre errori al poligono pesano in maniera determinante e la azzurra chiude fuori dalla top 30, con un ritardo di 2’09″1 dalla vetta.
In ventesima posizione Michela Carrara, a 1’33″5 da Kirkeeide, in una prova che consolida comunque la presenza italiana nelle prime venti della gara olimpica.
La sprint femminile si chiude così con il trionfo norvegese e con un’Italia che resta ai piedi del podio, pronta a ripartire dalle certezze al tiro di Vittozzi.