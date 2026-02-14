Pattinaggio di velocità, 500 metri: oro e record olimpico per Stolz, Rosanelli 17°

Jordan Stolz domina la finale olimpica dei 500 metri a Milano-Cortina 2026 con il nuovo record olimpico di 33”77. Podio completato da De Boo e Dubreuil, 17° l’azzurro Jeffrey Rosanelli.
Stolz vola nei 500 metri: oro e record olimpico
Il ghiaccio di Milano incorona Jordan Stolz. Lo statunitense conquista l’oro olimpico nei 500 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina 2026 firmando anche il nuovo record olimpico: 33”77.
Uno start bruciante e una chiusura potente permettono all’americano di imporsi in una finale di altissimo livello, nella quale solo due atleti riescono a scendere sotto il muro dei 34 secondi.
Alle sue spalle si piazza l’olandese Jenning De Boo, argento a +0.11, mentre il bronzo va al canadese Laurent Dubreuil, terzo a +0.49.
Il podio dei 500 metri
-
Jordan Stolz (USA) – 33”77 – Oro – Record olimpico
-
Jenning De Boo (NED) – +0.11 – Argento
-
Laurent Dubreuil (CAN) – +0.49 – Bronzo
Ai piedi del podio chiude il giapponese Tatsuya Shinhama (+0.69), davanti al cinese Tingyu Gao (+0.70).
Una gara spettacolare, segnata da ritmi altissimi e da una sfida serrata soprattutto tra Stolz e De Boo, gli unici capaci di infrangere la barriera dei 34”.
Rosanelli 17°: l’unico azzurro in finale
Onorevole la prova dell’unico italiano in gara, Jeffrey Rosanelli. L’azzurro chiude in 17ª posizione con il tempo di 34”82, a 1”05 dal vincitore.
Un piazzamento che lo vede sotto il limite dei 35 secondi in una finale olimpica di altissimo livello, dominata dalla velocità e dalla precisione tecnica dei migliori specialisti mondiali.