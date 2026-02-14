Pattinaggio di velocità, 500 metri: oro e record olimpico per Stolz, Rosanelli 17°

Sportface TVLive
Olympics 2026: Milano Cortina: Speed Skating, Rho, Lombardy, Italy 14 Feb
Mandatory Credit: Photo by Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16639116j) JORDAN STOLZ of USA in the Men's Speed Skating Men's 500m at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games. Olympics 2026: Milano Cortina: Speed Skating, Rho, Lombardy, Italy - 14 Feb 2026

Jordan Stolz domina la finale olimpica dei 500 metri a Milano-Cortina 2026 con il nuovo record olimpico di 33”77. Podio completato da De Boo e Dubreuil, 17° l’azzurro Jeffrey Rosanelli.

Stolz vola nei 500 metri: oro e record olimpico

Il ghiaccio di Milano incorona Jordan Stolz. Lo statunitense conquista l’oro olimpico nei 500 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina 2026 firmando anche il nuovo record olimpico: 33”77.

Uno start bruciante e una chiusura potente permettono all’americano di imporsi in una finale di altissimo livello, nella quale solo due atleti riescono a scendere sotto il muro dei 34 secondi.

Alle sue spalle si piazza l’olandese Jenning De Boo, argento a +0.11, mentre il bronzo va al canadese Laurent Dubreuil, terzo a +0.49.

Il podio dei 500 metri

  1. Jordan Stolz (USA) – 33”77 – Oro – Record olimpico

  2. Jenning De Boo (NED) – +0.11 – Argento

  3. Laurent Dubreuil (CAN) – +0.49 – Bronzo

Ai piedi del podio chiude il giapponese Tatsuya Shinhama (+0.69), davanti al cinese Tingyu Gao (+0.70).

Una gara spettacolare, segnata da ritmi altissimi e da una sfida serrata soprattutto tra Stolz e De Boo, gli unici capaci di infrangere la barriera dei 34”.

Speed Skating Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day

second Jenning de Boo of the Netherlands and winner Jordan Stolz of United States of America and third Laurent Dubreuil of Canada smiling during the medal ceremony after competing on the Speed Skating Men’s 500m on day eight of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 14, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Henk Jan Dijks/Marcel ter Bals/DeFodi Images)

Rosanelli 17°: l’unico azzurro in finale

Onorevole la prova dell’unico italiano in gara, Jeffrey Rosanelli. L’azzurro chiude in 17ª posizione con il tempo di 34”82, a 1”05 dal vincitore.

Os: Speed Skating (M) 500 Meters 14 Feb

Mandatory Credit: Photo by ANP/Shutterstock (16638704f)
Jeffrey Rosanelli of Italy during the 500 meters long track speed skating at the Milan Speed Skating Stadium at the Milan Winter Olympics. SEM VAN DER WAL /
Os: Speed Skating (M) 500 Meters – 14 Feb 2026

Un piazzamento che lo vede sotto il limite dei 35 secondi in una finale olimpica di altissimo livello, dominata dalla velocità e dalla precisione tecnica dei migliori specialisti mondiali.

